لوكلير الأسرع في التجارب الحرة الأولى لسباق لاس فيجاس

لاس فيجاس (رويترز)

كان شارل لوكلير سائق فيراري يخطف لقب الأسرع في التجارب الحرة الأولى لسباق جائزة لاس فيجاس الكبرى بينما حل لاندو نوريس سائق مكلارين ومتصدر الترتيب العام لبطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات سادساً بعدما اصطدم بالجدار.

وسجل لوكلير دقيقة واحدة و34.802 ثانية تحت الأضواء الكاشفة أي أسرع بفارق 0.166 ثانية عن أليكس ألبون سائق وليامز.

وجاء يوكي تسونودا سائق رد بول ثالثاً، بينما احتل زميله ماكس فرستابن بطل العالم أربع مرات المركز الرابع، وحل كارلوس ساينز سائق وليامز خامساً.

أما نوريس، الذي يتقدم بفارق 24 نقطة عن أقرب مطارديه على الصدارة قبل ثلاث جولات من نهاية الموسم، فقد كان متأخراً بفارق 0.456 ثانية عن متصدر التجارب الحرة الأولى، بينما حل زميله الأسترالي وأقرب منافسيه أوسكار بياستري ثامناً.

وحذر فريق مكلارين مراراً في الفترة التي سبقت سباق لاس فيجاس، من أنهم سيواجهون على الأرجح ظروفاً صعبة على حلبة لم تكن في صالحهم في السابق.

وقال الرئيس التنفيذي زاك براون لشبكة سكاي سبورتس "أتوقع أن يكون سباقاً صعباً" بعدما اصطدم نوريس بالجدار دون أضرار ثم انطلق في وقت لاحق.