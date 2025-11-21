السبت 22 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

لوكلير الأسرع في التجارب الحرة الأولى لسباق لاس فيجاس

لوكلير الأسرع في التجارب الحرة الأولى لسباق لاس فيجاس
21 نوفمبر 2025 10:07

لاس فيجاس (رويترز)
كان شارل لوكلير سائق فيراري يخطف لقب الأسرع في التجارب الحرة الأولى لسباق جائزة لاس فيجاس الكبرى بينما حل لاندو نوريس سائق مكلارين ومتصدر الترتيب العام لبطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات سادساً بعدما اصطدم بالجدار.
وسجل لوكلير دقيقة واحدة و34.802 ثانية تحت الأضواء الكاشفة أي أسرع بفارق 0.166 ثانية عن أليكس ألبون سائق وليامز.
وجاء يوكي تسونودا سائق رد بول ثالثاً، بينما احتل زميله ماكس فرستابن بطل العالم أربع مرات المركز الرابع، وحل كارلوس ساينز سائق وليامز خامساً.
أما نوريس، الذي يتقدم بفارق 24 نقطة عن أقرب مطارديه على الصدارة قبل ثلاث جولات من نهاية الموسم، فقد كان متأخراً بفارق 0.456 ثانية عن متصدر التجارب الحرة الأولى، بينما حل زميله الأسترالي وأقرب منافسيه أوسكار بياستري ثامناً.
وحذر فريق مكلارين مراراً في الفترة التي سبقت سباق لاس فيجاس، من أنهم سيواجهون على الأرجح ظروفاً صعبة على حلبة لم تكن في صالحهم في السابق.
وقال الرئيس التنفيذي زاك براون لشبكة سكاي سبورتس "أتوقع أن يكون سباقاً صعباً" بعدما اصطدم نوريس بالجدار دون أضرار ثم انطلق في وقت لاحق.

أخبار ذات صلة
نوريس «أول المنطلقين» في «جائزة لاس فيجاس»
لاندو نوريس يتجاهل استهجان الجماهير في «الفورمولا-1»
شارل لوكلير
لاندو نوريس
ماكس فيرستابين
آخر الأخبار
رابتورز «أول المتأهلين» إلى «الأدوار الإقصائية» في أميركا
الرياضة
رابتورز «أول المتأهلين» إلى «الأدوار الإقصائية» في أميركا
اليوم 12:58
«مبيد» يحصد لقب بطولة «بني ياس» للخيول العربية
الرياضة
«مبيد» يحصد لقب بطولة «بني ياس» للخيول العربية
اليوم 12:53
رئيس الدولة يصل البحرين في زيارة عمل والملك حمد بن عيسى في مقدمة مستقبليه
علوم الدار
رئيس الدولة يصل البحرين في زيارة عمل والملك حمد بن عيسى في مقدمة مستقبليه
اليوم 12:16
الإمارات تقود مسيرة تمكين العقول الرقمية وصناعة كفاءات الذكاء الاصطناعي
علوم الدار
الإمارات تقود مسيرة تمكين العقول الرقمية وصناعة كفاءات الذكاء الاصطناعي
اليوم 12:12
«7 نقاط» أسوأ محصلة للشارقة منذ 9 سنوات!
الرياضة
«7 نقاط» أسوأ محصلة للشارقة منذ 9 سنوات!
اليوم 12:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©