الكمبيوتر الذكي يحقق أحلام إنجلترا ورونالدو في كأس العالم 2026

لندن (د ب أ)

رشح كمبيوتر فائق الذكاء، منتخب إنجلترا للوصول إلى نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026، لكن هل سيكون المنتخب قادراً على إنهاء 60 عاماً من الانتظار للتتويج بلقب جديد؟.

وتأهل فريق المدرب الألماني توماس توخيل إلى النهائيات بسجل مثالي، إذ لم يتلق أي هدف طوال مشواره. لكن من المتوقع أن تكون المنافسة أصعب عند التوجه إلى أميركا الشمالية (التي تستضيف المونديال) الصيف المقبل. وقام خبراء متخصصون في منصة "جيف بيت" بتحليل الأرقام لتحليل ما إذا كان منتخب إنجلترا سيصل للنهائي.

واستعان الحاسوب فائق الذكاء، ببيانات متقدمة لمحاكاة نتائج تصفيات مارس، والقرعة ونتائج جميع المباريات الـ 104 في نهائيات الصيف المقبل. وخلال المحاكاة، وقعت إنجلترا في المجموعة الثامنة إلى جانب كولومبيا وأستراليا وكوراساو، التي تشارك لأول مرة. ومن المقرر أن تستضيف ميامي وأتلانتا وهيوستن وجوادالاخارا منافسات المجموعة الثامنة بالمونديال.

ويتوقع أن يحصل فريق المدرب توخيل على 7 نقاط مسجلين 9 أهداف دون استقبال أي هدف.

ويعني ذلك تعادلا سلبياً مع كولومبيا، بالإضافة إلى انتصارين ساحقين أمام أستراليا وكوراساو. وبعد التأهل، ستواجه إنجلترا منتخبا آخر يشارك لأول مرة في كأس العالم وهو منتخب الأردن.

ويتوقع الحاسوب أن رجال المدرب توخيل سيفوزون بسهولة على المنتخب الآسيوي بنتيجة 4 / صفر ليتأهلوا إلى دور الستة عشر. وسيضرب منتخب إنجلترا موعداً بعد ذلك ضد هولندا، في إعادة لنصف نهائي يورو 2024.

ومن المتوقع أن يستقبل منتخب الأسود الثلاثة أهداف في تلك المباراة بالتعادل 2-2، مما سيؤدي إلى ركلات الترجيح. لكن الحاسوب الفائق الذكاء يزعم أيضاً أن إنجلترا ستتجاوز ركلات الترجيح لتصل إلى ربع النهائي! أما المواجهة التالية فستكون ضد حامل اللقب منتخب الأرجنتين، الذي سيتمكن من خلال ليونيل ميسي ورفاقه، من هزيمة إيطاليا وبنما والسعودية والدنمارك وسويسرا في الطريق إلى دور الثمانية.

لكن وبحسب موقع "جيف بيت"، سينتهي دفاعهم عن اللقب عند هذا الحد - مع ترجيح فوز إنجلترا بنتيجة 2 / صفر. وستنتظر إنجلترا مباراة نصف نهائي صعبة ضد منتخب فرنسا، وصيف نسخة 2022.

وسبق أن أقصت فرنسا إنجلترا من ربع النهائي في ذلك العام، وكان إهدار قائدها هاري كين لركلة الجزاء المتأخرة مكلفاً للغاية. لكن هذه المرة، من المتوقع فوز رجال توخيل بنتيجة 1 / صفر في مباراة متوترة - ليصلوا إلى النهائي لأول مرة منذ عام 1966.

لكن من سيواجهون في نهائي نيوجيرسي يوم 19 يوليو؟ وفي ضوء النظام الجديد، من غير المستغرب خروج أي من الفرق الكبيرة من دور المجموعات. ولسوء الحظ، لم تتأهل كل من أيرلندا الشمالية أو ويلز أو جمهورية أيرلندا عبر الملحق المؤهل للمونديال. لكن اسكتلندا، التي تأهلت بعد فوزها الملحمي 4 / 2 على الدنمارك مساء الثلاثاء، يتوقع وصولها إلى الأدوار الإقصائية. ومن المتوقع أن يتأهل فريق المدرب ستيف كلارك بفوز وتعادل في مجموعة تضم البرازيل والمغرب وأوزبكستان. ثم يتوقع أن تتوقف رحلتهم أمام فرنسا في دور الـ 32، حيث سيفوز المنتخب الفرنسي 2 / صفر ومن المتوقع أن تشق البرتغال طريقها بهدوء على الجانب الآخر من النهائي أمام إنجلترا. ومن المتوقع أن يفوز فريق كريستيانو رونالدو على جنوب أفريقيا في دور الـ32، وأستراليا في دور الـ 16، وإسبانيا بركلات الترجيح في ربع النهائي. ثم من المتوقع أن يتغلبوا على النرويج بقيادة إيرلينج هالاند في نصف النهائي، ليحجزوا بذلك موعداً مع إنجلترا في نيوجيرسي. فهل ستتوقف سنوات الألم لإنجلترا؟ أم سيحقق رونالدو فوزاً تاريخياً في كأس العالم؟.