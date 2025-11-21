الدوري الإنجليزي.. ليفربول لاستعادة الاتزان والديربي اللندني يفرض حضوره

لندن (أ ب)

خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مر ليفربول بموسم مضطرب امتزج بين النجاحات والإخفاقات في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وجاءت انطلاقة ليفربول في بداية حملة الدفاع عن لقبه، الذي حققه في الموسم الماضي، على أفضل وجه، بعد فوزه في مبارياته الخمس الأولى، قبل أن يتلقى أربع هزائم متتالية.

وبعد سلسلة الهزائم التي تعرض لها على الصعيدين المحلي والقاري، استعاد ليفربول اتزانه نسبياً، عقب فوزه على أستون فيلا بالدوري الإنجليزي، والذي أعقبه انتصاره المستحق 1 / صفر على ضيفه ريال مدريد الإسباني، ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وسرعان ما تعرض ليفربول لكبوة أخرى عنيفة، عقب خسارته القاسية صفر / 3 أمام مضيفه مانشستر سيتي، في لقائه الأخيرة بالدوري الإنجليزي، قبل فترة التوقف الدولي الأخيرة، وهي نتيجة كان يتعين على الهولندي آرني سلوت، مدرب الفريق الأحمر، أن يفكر فيها طويلاً، خلال الأسبوعين الماضيين.

ورغم تواجد ليفربول في المركز الثامن برصيد 18 نقطة، وابتعاده بفارق 8 نقاط خلف أرسنال (المتصدر)، فإن هذا الفارق من النقاط ليس مستحيلاً بكل تأكيد، ولكن في ظل مستوى الفريق الحالي، من المرجح أن يتسع الفارق أكثر من أن يتقلص.

ويبدو أن الوقت حان لأبطال الدوري الإنجليزي ليبدأوا اللعب بروح مرتفعة، بدءًا من مباراته أمام ضيفه نوتينجهام فورست، صاحب المركز التاسع عشر (قبل الأخير) برصيد 9 نقاط، غداً السبت، ضمن منافسات المرحلة الـ12 للمسابقة العريقة.

ويأمل ليفربول في الخروج بنتائج إيجابية خلال مبارياته المقبلة في البطولة، التي يخوضها حتى نهاية عام 2025، فبعد مبارياته مع نوتينجهام، سوف يلتقي مع وستهام يونايتد، وسندرلاند، وليدز يونايتد، وبرايتون، وتوتنهام هوتسبير، ووولفرهامبتون، قبل أن يلعب مرة أخرى مع ليدز في الأول من يناير المقبل. ويدرك لاعبو ليفربول أنه يتعين على الفريق عدم التفريط في أي نقطة خاصة في اللقاءات الستة المقبلة بالمسابقة، حتى لا تتلاشى آمالهم في التتويج باللقب في موسمين متتاليين لأول مرة منذ عام 1984.

ومن المقرر أن يعود أليسون بيكر، لحراسة عرين ليفربول مجدداً، بعدما غاب عن آخر ست مباريات بسبب إصابته في أوتار الركبة، حيث يبدو مستعداً للعودة في مباراة فورست، ليحل محل جيورجي مامارداشفيلي. وربما تعزز عودة الحارس البرازيلي قدرات ليفربول الدفاعية، التي تعاني من خلل واضح، بعدما استقبلت شباك الفريق الأحمر 17 هدفاً بالدوري الممتاز حتى الآن. من جانبه، يتطلع النجم الدولي المصري محمد صلاح، للتسجيل مرة أخرى خلال سادس مباراة يخوضها ضد نوتينجهام فورست، بعدما سبق أن سجل هدفين في مرمى منافسه خلال اللقاءات الخمس الماضية. وخلال المواجهات السابقة، حقق صلاح انتصارين على نوتينجهام، الذي حقق فوزين أيضاً، وفرض التعادل نفسه على مباراة وحيدة. وساهم (الفرعون المصري) في 6 أهداف لليفربول هذا الموسم بالدوري الإنجليزي حتى الآن، حيث أحرز 4 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين لزملائه في البطولة، علماً بأنه أحرز 5 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى خلال 16 مباراة لعبها خلال الموسم الحالي بمختلف المسابقات المحلية والقارية. وبعيداً عن ليفربول، ستتجه الأنظار نحو ديربي شمال العاصمة البريطانية لندن، بين أرسنال، الذي يتربع على القمة برصيد 26 نقطة، وجاره اللدود توتنهام، صاحب المركز الخامس برصيد 18 نقطة، بعد غد الأحد.

وتوقفت سلسلة انتصارات أرسنال، التي استمرت خلال 10 لقاءات متتالية بجميع البطولات، من بينها 8 مباريات متتالية بشباك نظيفة، عقب تعادله الإيجابي 2 / 2 مع مضيفه سندرلاند، في مباراته الأخيرة قبل فترة التوقف الدولي. واكتفى توتنهام بتحقيق فوز وحيد فقط في مبارياته الأخيرة منذ ديسمبر 2020.

ويفتقد أرسنال خدمات مدافعه البرازيلي جابرييل ماجاليس، بعد إصابته في الفخذ أثناء مشاركته مع منتخب بلاده الأسبوع الماضي، ويبدو أنه سيغيب عن فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا فترة ليست بالقصيرة. وكان ماجاليس بمثابة صخرة دفاعية لأرسنال، وشكل تهديدا كبيرا للمنافسين في الكرات الثابتة، لذا سيكون غيابه مؤثرا، رغم امتلاك الفريق الملقب بـ(المدفعجية) خيارات جيدة أخرى في خط الدفاع، من بينها كريستيان موسكيرا وبييرو هينكابي، اللذين انضما للفريق في فترة الانتقالات الصيف الماضية.

وسيكون مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني برصيد 22 نقطة، على موعد مع مواجهة ليست بالسهلة أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد، الذي يتواجد في المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة، غدا. وربما يقلص مانشستر سيتي الفارق مع أرسنال إلى نقطة واحدة مؤقتاً، حال فوزه على رفاق المهاجم الألماني نيك فولتيماده. ويطمح النرويجي إرلينج هالاند، المنتشي بتأهل بلاده لنهائيات كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا، لأول مرة بعد غياب 28 عاماً عن المونديال، لمواصلة هوايته في التسجيل.

وكان هالاند أحرز 4 أهداف مع منتخب النرويج في التوقف الدولي المنصرم، ليرفع رصيده إلى 32 هدفا في 20 مباراة فقط بكل المنافسات مع ناديه ومنتخب بلاده هذا الموسم، علما بأنه لم يتمكن من التسجيل في مباراتين فقط خلال تلك اللقاءات. ويرغب مانشستر يونايتد، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 20 لقباً بالاشتراك مع ليفربول، في الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم للمباراة الخامسة على التوالي، حينما يستضيف إيفرتون، صاحب المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة.