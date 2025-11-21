100 فريق من 30 دولة يشاركون في رالي دبي الدولي



دبي (وام)

أعلنت اللجنة المنظمة للنسخة التاسعة من رالي دبي الدولي «باها»، الجولة الختامية لكأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة للسيارات والدراجات النارية والرباعيات، عن مشاركة أكثر من 100 فريق من أكثر من 30 دولة في الحدث الذي يقام بمنطقة حتّا خلال الفترة من 20 إلى 23 نوفمبر 2025، بتنظيم منظمة الإمارات للسيارات والدرّاجات النارية.

ويشهد الرالي منافسة قوية بين أبطال كأس العالم ومجموعة واسعة من المشاركين الفرديين، بما يعزّز الإثارة في المراحل الصحراوية.

وينطلق برنامج الحدث بالمرحلة الاستعراضية وحفل الافتتاح في «فستيفال باي» بدبي فستيفال سيتي مساء اليوم، على أن تبدأ المراحل الصحراوية الرئيسية صباح غد السبت وتستأنف بعد غد الأحد، قبل اختتام الرالي مساء اليوم نفسه بحفل التتويج في الموقع ذاته.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة مساء أمس في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور ماهر البدري المدير التنفيذي لمنظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، والعميد جمعة سالم بن سويدان من الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي، وجاك برنت، وعدد من المتسابقين، يتقدمهم النجم الإماراتي محمد البلوشي، إضافة إلى ممثلي الجهات الراعية.

وأكد ماهر البدري، أن رالي دبي الدولي أصبح حدثاً عالمياً بفضل دعم الشركاء والجهات الحكومية، مشيراً إلى أن النسخة الحالية تضم مجموعة متميزة من المواهب الدولية والإقليمية والمحلية.

وأضاف أن بث ملخصات الرالي سيتم يومياً عبر أكثر من 100 قناة تلفزيونية، لافتاً إلى مواصلة الجهود لجعل رياضة السيارات أكثر سهولة وأماناً واستدامة.

من جانبه أوضح العميد جمعة سالم بن سويدان، أن استضافة دبي للنسخة التاسعة تؤكد مكانة الحدث وقدرة الإمارة على تنظيم أبرز الفعاليات الدولية، مشيراً إلى تعزيز خطط المرور والسلامة لضمان انسيابية الحركة وحماية المشاركين والجمهور.

ويتصدر النجم الإماراتي محمد البلوشي قائمة متسابقي الدراجات النارية، مواصلاً سعيه لنيل اللقب بعد حلوله وصيفاً في النسخة الماضية، وفي فئة «الكوادز»، فيما يسعى عبدالعزيز أهلي إلى تحقيق فوزه الثالث على التوالي بعد تتويجه في الموسمين الماضيين.

وفي فئة السيارات، يتطلع الأرجنتيني خوان كروز ياكوبيني إلى فوز خامس هذا الموسم، وسط منافسة من الأميركي سيث كوينتيرو والأسترالي توبي برايس، اللذين يشاركان بسيارات «تويوتا هايلوكس» من فريق «جازو ريسنج» رغم غياب نقاط كأس العالم عنهما.

كما يسجل الرالي عودة عدد من السائقين أصحاب الخبرة، بينهم التشيكي مارتن بروكوب، والسعودية دانية عقيل، التي تتطلع بدورها إلى إحراز لقب بطولة الشرق الأوسط للراليات خلال منافسات هذا الأسبوع.