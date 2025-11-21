كورينثيانز يقسو على ساو باولو بثلاثية في الدوري البرازيلي

برازيليا (د ب أ)

واصل فريق ساو باولو نتائجه المخيّبة في بطولة الدوري البرازيلي لكرة القدم، وخسر 1/ 3 أمام مضيفه كورينثيانز، مساء أمس الخميس في المرحلة الـ34 للمسابقة، وأسفرت باقي المباريات التي أقيمت في نفس اليوم، وبنفس المرحلة، عن فوز إنتر ناسيونال على مضيفه سيارا 2/ 1 وفورتاليزا على مضيفه باهيا 3/ 2.

وافتتح يوري ألبرتو التسجيل لكورينثيانز في الدقيقة 31 من ركلة جزاء، لكن جونزالو تابيا أحرز هدف التعادل لساو باولو في الدقيقة 54، واقتنص كورينثيانز النقاط الثلاث، بعدما أحرز نجمه الهولندي المخضرم ممفيس ديباي الهدف الثاني في الدقيقة 84، قبل أن يعود ألبرتو لهز الشباك مرة أخرى، وسجل الهدف الثالث لأصحاب الأرض وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 89.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد كورينثيانز، الذي حقق انتصاره الـ12 في البطولة هذا الموسم مقابل 9 تعادلات و13 خسارة، إلى 45 نقطة في المركز العاشر، بفارق الأهداف خلف ساو باولو، صاحب المركز التاسع، الذي يمتلك ذات العدد من النقاط. وكانت هذه هي الخسارة الـ13 لساو باولو في البطولة هذا الموسم مقابل 12 فوزاً و9 تعادلات، علماً بأن الفريق عجز عن تحقيق أي انتصار بالمسابقة للمباراة الثالثة على التوالي.