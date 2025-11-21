30 بطولة في روزنامة بطولات الجولف للموسم الجديد



دبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد الجولف عن الروزنامة الرسمية لبطولات الجولف للرجال والسيدات للموسم الممتد من نوفمبر الجاري حتى مايو 2026، والتي تتضمن أكثر من 30 بطولة تقام على أشهر ملاعب الإمارات، وسط توقعات بمشاركة واسعة من هواة ومحترفي اللعبة.

وانطلق الموسم في شهر نوفمبر وكانت البداية في إقامة بطولة دبي هيلز المفتوحة للرجال، تلتها بطولة الشارقة المفتوحة للسيدات، ثم بطولة تاور لينكس للسيدات، وبطولة أبوظبي سيتي للرجال والسيدات، على أن يختتم الشهر ببطولة الشارقة المفتوحة للرجال.

وتتواصل المنافسات في ديسمبر بإقامة بطولة تاور لينكس للرجال يومي 6 و7، ثم كأس الإمارات بين 12 و14 ديسمبر، فيما يحتضن نادي الزوراء للجولف واليخوت فعالياته من 19 حتى 21 ديسمبر.

ويشهد شهر يناير بطولات للهواة والمتقدمين حيث يفتتح الشهر ببطولة AESGC للرجال خلال يومي 17 و18، ثم بطولة تاور لينكس للهواة المتقدمين 25 يناير، ويختتم الشهر ببطولة مونتجمري المختلطة للهواة يومي 30 و31.

ويشهد فبراير مشاركة واسعة وستكون البداية بإقامة بطولة ياس لينكس للرجال والسيدات يومي 7 و8، ثم بطولة دبي كريك للسيدات 11 فبراير، كما يتضمن الشهر بطولة رأس الخيمة المختلطة للهواة من 20 حتى 22، ويُختتم ببطولة ترامب دبي للرجال يومي 28 فبراير و1 مارس.

تنطلق فعاليات مارس ببطولة أبوظبي المفتوحة للرجال والسيدات من 6 إلى 8 مارس، تليها بطولة جميرا للجولف للهواة من 13 إلى 15، كما تعود بطولات السيدات عبر AESGC للسيدات في 22 مارس، ليختتم الشهر ببطولة دبي كريك للرجال يومي 28 و29.

ويضم شهر أبريل مجموعة من أهم وأبرز بطولات الموسم، أبرزها بطولة نادي الإمارات للهواة في 3 أبريل، ثم بطولة المرابع العربية للرجال في 4 و5 أبريل، يعقبها في اليوم ذاته بطولة دبي هيلز للسيدات. وتشهد الأيام 18 و19 إقامة بطولة نادي إلس للرجال، تليها بطولة نادي إلس للسيدات في 19 أبريل، فيما يختتم الشهر ببطولة السعديات للرجال والسيدات يومي 25 و26.

يسدل الستار على الموسم ببطولة المرابع العربية للسيدات يومي 2 و3 مايو 2026.

وأكد اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي، رئيس اتحاد الجولف، جاهزية الاتحاد الكاملة لتنظيم وإقامة بطولات الموسم الجديد، مشيراً إلى أن هذه الفعاليات تأتي ضمن استراتيجية الاتحاد وخططه التطويرية الرامية إلى تعزيز انتشار اللعبة ورفع مستوى التنافسية على مختلف المستويات، وأوضح الهاشمي أن النجاح المرتقب يعتمد على التعاون الوثيق مع الأندية والملاعب المحلية والشركاء والرعاة الذين يشكلون ركناً أساسياً في دعم أجندة البطولات، مؤكداً في الوقت ذاته جاهزية أبناء وبنات الإمارات للمشاركة الفاعلة في مختلف المراحل السنيّة، بما يعكس التطور المستمر في قاعدة الممارسين ورياضيي المنتخبات الوطنية، ويعزّز مكانة الإمارات كوجهة رائدة لبطولات الجولف في المنطقة.