الرياضة

ريال مدريد في مهمة إنهاء سلسلة «ملعب ميسي»!

ريال مدريد في مهمة إنهاء سلسلة «ملعب ميسي»!
21 نوفمبر 2025 13:53


مراد المصري (أبوظبي)
يخوض ريال مدريد اختباراً مهماً يوم الأحد في الجولة «13»، ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم، عندما يتوجه إلى ملعب مارتينيز فاليرو، الذي لم يعرف فيه إلتشي الخسارة هذا الموسم، وهو الملعب الذي خطف الأضواء، خلال فترة التوقف الدولية عندما امتلأ بأكمله تقريباً لمشاهدة ليونيل ميسي نجم برشلونة السابق، خلال تدريبات منتخب الأرجنتين.
وحظى ميسي بترحيب ضخم للغاية في ملعب مارتينيز فاليرو، إلى جانب قيام كريستيان براجارنيك، مالك نادي إلتشي، ووكيل اللاعبين الأرجنتيني المعروف، بإهداء أسطورة بلاده قميص إلتشي الذي يحمل اسم ميسي، والرقم 10.
وتربط مالك النادي وميسي علاقة صداقة قديمة، وقال بهذه المناسبة: إن ميسي «أفضل لاعب في العالم».
ونجح الفريق الأندلسي الصاعد حديثاً هذا الموسم من تحويل ملعبه إلى معقل صعب على الزائرين هذا الموسم، وهو يدرك حجم الضغوط التي يتعرض لها ريال مدريد ومدربه تشابي ألونسو، في ظل اهتزاز الأداء مؤخراً، إلى جانب الحديث عن وجود شرخ في العلاقات في غرفة الملابس بين اللاعبين والمدرب، وتحديداً البرازيلي فينيسيوس جونيور.
ويعد هذا اللقاء الأول بين ريال مدريد وإلتشي منذ فبراير 2023، وشهدت آخر ست مواجهات قبل ذلك، تحقيق «الملكي» الفوز أربع مرات مقابل تعادلين، دون أي انتصار لإلتشي.

