نوريس يتصدّر التجربة الحرة الثانية لـ«فورمولا لاس فيجاس»



لاس فيجاس (د ب أ)

حقق البريطاني لاندو نوريس، سائق فريق مكلارين، المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، أسرع زمن في التجربة الحرة الثانية، بسباق جائزة لاس فيجاس الكبرى، بالولايات المتحدة، مساء أمس الخميس.

وكانت التجربة الحرة الثانية توقفت لمدة 19 دقيقة بسبب وجود خلل في غطاء فتحة الصرف الصحي. وتفوق نوريس، الذي يتصدر الترتيب العام في فئة السائقين حالياً بفارق 24 نقطة أمام أقرب ملاحقيه، قبل خوض السباقات الثلاثة الأخيرة في بطولة العالم هذا الموسم، على الإيطالي كيمي أنتونيلي، سائق فريق مرسيدس، بفارق 0.029 ثانية على مضمار ستريب.

من جانبه، أنهى الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بول، حامل اللقب في المواسم الأربعة الأخيرة، والذي يتأخر بفارق 49 نقطة عن الصدارة في الترتيب العام حالياً، التجربة الحرة الثانية في المركز التاسع، بينما اكتفى الأسترالي أوسكار بياستري، زميل نوريس في فريق مكلارين، في المركز الرابع عشر.

ورغم ذلك، تم إيقاف التجربة الحرة الثانية من السباق مرتين وسط تقارير عن خلع غطاء فتحة الصرف في المنعطف السابع عشر (الأخير)، حيث أعاد ذلك للأذهان ما جرى قبل عامين في نفس السباق، عندما انفصل غطاء فتحة الصرف، وتسبّب في ضرر لسيارة فريق فيراري، التي يقودها الإسباني كارلوس ساينز بسرعة 320 كيلومتراً في الساعة. وأفاد بيان صادر عن الاتحاد الدولي للسيارات (فيا)، الهيئة الحاكمة لسباقات فورمولا1- «بعد بلاغ من المراقبين يفيد باحتمال خلع غطاء فتحة الصرف الصحي قبل المنعطف 17، لم يتمكّن مراقبو السباق من تأكيد هذه المعلومة عبر كاميرات المراقبة المتاحة».

وأضاف البيان: «تم رفع العلم الأحمر كإجراء احترازي، ويوجد حالياً أفراد مراقبة السباق في الموقع لتقييم الوضع». وأعقب ذلك تأخير لمدة 16 دقيقة قبل إعادة فتح ممر الصيانة للدقائق الست الأخيرة، حيث أعرب (فيا) عن ثقته بأن كل شيء على ما يرام، لكن السيارات عادت للمضمار لمدة ثلاث دقائق فقط عندما تم رفع العلم الأحمر مرة أخرى.

وجاء في بيان ثان لفيا: «بقي بعض أفراد مراقبة السباق في الموقع عند استئناف الجولة. وأفادوا بأن غطاء فتحة الصرف كان يتحرك أثناء مرور السيارات فوقه، مما أدى لإنهاء التجربة تحت الراية الحمراء».