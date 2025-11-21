السبت 22 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تعرّف على قائمة منتخب مصر في كأس العرب 2025

تعرّف على قائمة منتخب مصر في كأس العرب 2025
21 نوفمبر 2025 14:30

 
القاهرة (د ب أ)
أعلن حلمي طولان، المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب لكرة القدم، القائمة النهائية التي تستعد لخوض منافسات البطولة في العاصمة القطرية الدوحة الشهر المقبل.

أخبار ذات صلة
السكتيوي: كأس العرب هدف المغرب
تونس تعلن القائمة المشاركة في كأس العرب

وكشف الاتحاد المصري لكرة القدم عبر مركزه الإعلامي، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، قائمة الفريق، التي تضم: علي لطفي، محمد عواد، محمد بسام في حراسة المرمي، ومعهم هادي رياض، محمود حمدي (الونش)، ياسين مرعي، رجب نبيل، أحمد هاني، كريم العراقي، يحيى زكريا، كريم فؤاد، محمد النني، عمرو السولية، أكرم توفيق، غنام محمد، محمد مجدي (أفشة)، إسلام عيسى، مصطفى شلبي، مصطفى سعد، ميدو جابر، محمد شريف، حسام حسن عبدالبديع، أحمد عاطف.
يشار إلى أن منتخب مصر يلعب في المجموعة الثالثة بمرحلة المجموعات للمسابقة، رفقة منتخبي الأردن والإمارات، بالإضافة للفائز من لقاء الملحق بين منتخبي الكويت وموريتانيا.

 

منتخب مصر
كأس العرب
كرة القدم
الأهلي المصري
حلمي طولان
آخر الأخبار
رابتورز «أول المتأهلين» إلى «الأدوار الإقصائية» في أميركا
الرياضة
رابتورز «أول المتأهلين» إلى «الأدوار الإقصائية» في أميركا
اليوم 12:58
«مبيد» يحصد لقب بطولة «بني ياس» للخيول العربية
الرياضة
«مبيد» يحصد لقب بطولة «بني ياس» للخيول العربية
اليوم 12:53
رئيس الدولة يصل البحرين في زيارة عمل والملك حمد بن عيسى في مقدمة مستقبليه
علوم الدار
رئيس الدولة يصل البحرين في زيارة عمل والملك حمد بن عيسى في مقدمة مستقبليه
اليوم 12:16
الإمارات تقود مسيرة تمكين العقول الرقمية وصناعة كفاءات الذكاء الاصطناعي
علوم الدار
الإمارات تقود مسيرة تمكين العقول الرقمية وصناعة كفاءات الذكاء الاصطناعي
اليوم 12:12
«7 نقاط» أسوأ محصلة للشارقة منذ 9 سنوات!
الرياضة
«7 نقاط» أسوأ محصلة للشارقة منذ 9 سنوات!
اليوم 12:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©