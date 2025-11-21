تعرّف على قائمة منتخب مصر في كأس العرب 2025



القاهرة (د ب أ)

أعلن حلمي طولان، المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب لكرة القدم، القائمة النهائية التي تستعد لخوض منافسات البطولة في العاصمة القطرية الدوحة الشهر المقبل.

وكشف الاتحاد المصري لكرة القدم عبر مركزه الإعلامي، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، قائمة الفريق، التي تضم: علي لطفي، محمد عواد، محمد بسام في حراسة المرمي، ومعهم هادي رياض، محمود حمدي (الونش)، ياسين مرعي، رجب نبيل، أحمد هاني، كريم العراقي، يحيى زكريا، كريم فؤاد، محمد النني، عمرو السولية، أكرم توفيق، غنام محمد، محمد مجدي (أفشة)، إسلام عيسى، مصطفى شلبي، مصطفى سعد، ميدو جابر، محمد شريف، حسام حسن عبدالبديع، أحمد عاطف.

يشار إلى أن منتخب مصر يلعب في المجموعة الثالثة بمرحلة المجموعات للمسابقة، رفقة منتخبي الأردن والإمارات، بالإضافة للفائز من لقاء الملحق بين منتخبي الكويت وموريتانيا.