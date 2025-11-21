السبت 22 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
مباراتان في انطلاق الجولة الثامنة لدوري الأولى

مباراتان في انطلاق الجولة الثامنة لدوري الأولى
21 نوفمبر 2025 15:00

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)
يستأنف دوري الدرجة الأولى لكرة القدم نشاطه بعد التوقف القصير، مع انطلاق الجولة الثامنة غداً السبت بإقامة مباراتين تجمعان جلف يونايتد مع دبا الحصن، ومصفوت مع حتا عند الساعة 16:35، على أن تُختتم الجولة الأحد بإقامة خمس مباريات هي: العروبة والجزيرة الحمراء، الاتفاق ومجد، الحمرية وسيتي، يونايتد والإمارات، والعربي والفجيرة.
وتتجه الأنظار إلى ملعب دبا الحصن، حيث يخوض المتصدر (13 نقطة) أول اختبار له في قمة الجولة أمام جلف يونايتد صاحب المركز العاشر برصيد 10 نقاط، بعدما انتزع الحصن الصدارة في الجولة الماضية بفوزه على يونايتد 2-0، متفوقاً بفارق الأهداف على العربي، في حين تراجع الإمارات إلى المركز الثالث.
وفي اللقاء الثاني، يسعى حتا «الرابع» برصيد 11 نقطة لمواصلة تقدمه في سباق المقدمة عندما يحل ضيفاً على مصفوت صاحب المركز الثاني عشر بـ5 نقاط، بعد الجولة السابعة التي شهدت فوز «الإعصار» على جلف يونايتد 4-1، مقابل خسارة مصفوت أمام الجزيرة الحمراء 3-5.
وعلى صعيد الإحصاءات، بلغ إجمالي أهداف الدوري 122 هدفاً في 49 مباراة خلال الجولات السبع الماضية. ويتصدر جلف يونايتد قائمة الأقوى هجوماً برصيد 14 هدفاً، فيما تتساوى أربعة فرق في المركز الثاني هجومياً بـ11 هدفاً وهي: دبا الحصن، الفجيرة، سيتي، والإمارات. 
في المقابل، يُعد دفاع جلف يونايتد ومصفوت الأضعف باستقبالهما 15 هدفاً لكل منهما، بينما يمتلك دبا الحصن أقوى خطوط الدفاع باستقباله هدفين فقط في 5 مباريات.

مباريات الغد
مصفوت - حتا 16:35
جلف يونايتد - دبا الحصن 16:35

