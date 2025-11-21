السبت 22 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الدراجات» يبدأ معسكره في مصر استعداداً لـ«عربية المضمار»

«الدراجات» يبدأ معسكره في مصر استعداداً لـ«عربية المضمار»
21 نوفمبر 2025 15:15

دبي (الاتحاد)
يستعد منتخب الدراجات للسفر إلى جمهورية مصر العربية الثلاثاء المقبل، للدخول في معسكر تدريبي مكثّف استعداداً للمشاركة في البطولة العربية للمضمار التي تستضيفها القاهرة، خلال الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر المقبل، وذلك ضمن برنامج الإعداد الذي وضعه اتحاد الإمارات للدراجات لرفع جاهزية مختلف المنتخبات قبل الاستحقاق العربي.
ويقود البعثة إدارياً مدير المنتخبات محمد بن شفيع، إلى جانب المدرب شريف عبدالله، ويغادر في المرحلة الأولى كل من اللاعبين: أحمد المنصوري، ومحمد المنصوري، ومحمد المطيوعي، وعبدالله الحمادي، ومحمد محراب، وراشد سويدان، وحارب المرزوقي، وعبدالعزيز الهاجري، حيث يبدأون فور وصولهم برنامج الإعداد الذي يركز على الجوانب البدنية والتكتيكية الخاصة بسباقات المضمار.
ومن المقرر أن يلتحق بقية أفراد البعثة يوم 29 نوفمبر، بما في ذلك المدرب بدر علي ثاني المشرف على منتخب الشباب، إلى جانب لاعبي فئة الشباب: يوسف أميري، وعبدالله الهاشمي، ومحمد بدر ثاني، وسيف الغاوي، وعلي نصيرائي، إضافة إلى لاعبة فئة البنات مروى سلمان.
وأكد المهندس منصور بوعصيبة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات ورئيس لجنة المنتخبات، أن معسكر القاهرة يمثل خطوة ضرورية في الطريق للمنافسة على منصات التتويج خلال البطولة العربية للمضمار.
وقال بوعصيبة: «المعسكر جزء أساسي من خطة إعداد شاملة تهدف إلى رفع المستوى البدني والفني للاعبينا قبل انطلاق البطولة في الثالث من ديسمبر، نحن لا نشارك لمجرد الوجود، بل نذهب للمنافسة، وتحقيق نتائج قوية تعكس التطور الكبير الذي تشهده رياضة الدراجات في الإمارات».
وأضاف: «نثق باللاعبين والأجهزة الفنية، ونعمل على توفير كل مقومات النجاح لهم. كما نركز على دعم جميع الفئات، سواء الكبار أو الشباب أو البنات، لضمان بناء قاعدة قوية قادرة على تمثيل الدولة في مختلف المحافل القارية والدولية».

أخبار ذات صلة
الموت يُغيب أسامة الشعفار
حصاد الإمارات يرتفع إلى 21 ميدالية في «آسياد البحرين»
منتخب الدراجات
البطولة العربية للدراجات
اتحاد الدراجات
عربية المضمار
آخر الأخبار
رابتورز «أول المتأهلين» إلى «الأدوار الإقصائية» في أميركا
الرياضة
رابتورز «أول المتأهلين» إلى «الأدوار الإقصائية» في أميركا
اليوم 12:58
«مبيد» يحصد لقب بطولة «بني ياس» للخيول العربية
الرياضة
«مبيد» يحصد لقب بطولة «بني ياس» للخيول العربية
اليوم 12:53
رئيس الدولة يصل البحرين في زيارة عمل والملك حمد بن عيسى في مقدمة مستقبليه
علوم الدار
رئيس الدولة يصل البحرين في زيارة عمل والملك حمد بن عيسى في مقدمة مستقبليه
اليوم 12:16
الإمارات تقود مسيرة تمكين العقول الرقمية وصناعة كفاءات الذكاء الاصطناعي
علوم الدار
الإمارات تقود مسيرة تمكين العقول الرقمية وصناعة كفاءات الذكاء الاصطناعي
اليوم 12:12
«7 نقاط» أسوأ محصلة للشارقة منذ 9 سنوات!
الرياضة
«7 نقاط» أسوأ محصلة للشارقة منذ 9 سنوات!
اليوم 12:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©