«الدراجات» يبدأ معسكره في مصر استعداداً لـ«عربية المضمار»

دبي (الاتحاد)

يستعد منتخب الدراجات للسفر إلى جمهورية مصر العربية الثلاثاء المقبل، للدخول في معسكر تدريبي مكثّف استعداداً للمشاركة في البطولة العربية للمضمار التي تستضيفها القاهرة، خلال الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر المقبل، وذلك ضمن برنامج الإعداد الذي وضعه اتحاد الإمارات للدراجات لرفع جاهزية مختلف المنتخبات قبل الاستحقاق العربي.

ويقود البعثة إدارياً مدير المنتخبات محمد بن شفيع، إلى جانب المدرب شريف عبدالله، ويغادر في المرحلة الأولى كل من اللاعبين: أحمد المنصوري، ومحمد المنصوري، ومحمد المطيوعي، وعبدالله الحمادي، ومحمد محراب، وراشد سويدان، وحارب المرزوقي، وعبدالعزيز الهاجري، حيث يبدأون فور وصولهم برنامج الإعداد الذي يركز على الجوانب البدنية والتكتيكية الخاصة بسباقات المضمار.

ومن المقرر أن يلتحق بقية أفراد البعثة يوم 29 نوفمبر، بما في ذلك المدرب بدر علي ثاني المشرف على منتخب الشباب، إلى جانب لاعبي فئة الشباب: يوسف أميري، وعبدالله الهاشمي، ومحمد بدر ثاني، وسيف الغاوي، وعلي نصيرائي، إضافة إلى لاعبة فئة البنات مروى سلمان.

وأكد المهندس منصور بوعصيبة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات ورئيس لجنة المنتخبات، أن معسكر القاهرة يمثل خطوة ضرورية في الطريق للمنافسة على منصات التتويج خلال البطولة العربية للمضمار.

وقال بوعصيبة: «المعسكر جزء أساسي من خطة إعداد شاملة تهدف إلى رفع المستوى البدني والفني للاعبينا قبل انطلاق البطولة في الثالث من ديسمبر، نحن لا نشارك لمجرد الوجود، بل نذهب للمنافسة، وتحقيق نتائج قوية تعكس التطور الكبير الذي تشهده رياضة الدراجات في الإمارات».

وأضاف: «نثق باللاعبين والأجهزة الفنية، ونعمل على توفير كل مقومات النجاح لهم. كما نركز على دعم جميع الفئات، سواء الكبار أو الشباب أو البنات، لضمان بناء قاعدة قوية قادرة على تمثيل الدولة في مختلف المحافل القارية والدولية».