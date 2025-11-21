السبت 22 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

سباق فخر الوطن لكأس «عيد الاتحاد» في مضمار أبوظبي

سباق فخر الوطن لكأس «عيد الاتحاد» في مضمار أبوظبي
21 نوفمبر 2025 15:30

عصام السيد (أبوظبي)
يستضيف مضمار أبوظبي للسباق السبت سباق فخر الوطن ستيكس «كأس عيد الاتحاد‏» المخصّص للخيول العربية الأصيلة «الفئة الثالثة» لمسافة 1600 متر، في أمسية تتألف من 7 أشواط، تبلغ قيمة إجمالي جوائزها 900 ألف درهم، في حفل سباقه الخامس للموسم الجديد 2025 – 2026.
ويجتذب سباق فخر الوطن ستيكس لكأس عيد الاتحاد‏‏، في الشوط الرابع البالغ إجمالي جوائزه المالية 500 ألف درهم 14 خيلاً عمر أربع سنوات فما فوق، أبرزها «الليث»، و«طارق»، و«منهية عذبة».
ويقام الشوط الأول لمسافة 2400 للخيول العربية الأصيلة المبتدئة عمر أربع سنوات فما فوق على لقب صقر أبوظبي الكلاسيكي وجوائزه 66 ألف درهم، أبرزها «غازي»، «الحواس»، و«يرموك».
ويشهد الشوط الثاني لمسافة 2400 متر، منافسة قوية بين الخيول العربية الأصيلة «تكافؤ» عمر أربع سنوات فما فوق، على لقب باث أوف ذا فيدريشن وجوائزه 66 ألف درهم، أبرزها «يونس»، و«هارون»، و«زيد».
وتنافس الخيول العربية الأصيلة «المبتدئة عمر ثلاث سنوات في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، على لقب سباق بني ياس للميل وجوائزه 66 ألف درهم، أبرزها «فاروق»، و«أنوار»، و«سبيدي أوف مونلو».
ويقام الشوط الخامس لمسافة 1400 متر للخيول العربية الأصيلة «تكافؤ» على لقب كأس الوثبة «ستاليونز» لملاك الإسطبلات الخاصة وجوائزه 70 ألف درهم، أبرزها «إنقاذ»، و«رهيبة»، و«بوجي».
ويشهد الشوط السادس لمسافة 1400 متر مشاركة الخيول المهجنة الأصيلة تكافؤ عمر ثلاث سنوات فما فوق على لقب رايزنج ستار، وجوائزه 66 ألف درهم، أبرزها «كاسينو باي»، و«لا يطال»، و«شارمنج بيرل».
ويختتم الحفل بالشوط السابع لمسافة 1200 متر، للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فما فوق، على لقب البرق سبرنت ومجموع جوائزه 66 ألف درهم، أبرزها «جميرا باي»، و«منشود»، و«بوردر إيدج».
وأكمل نادي أبوظبي للفروسية ومضمار أبوظبي للسباق كل الاستعدادات لاستضافة حفل السباق.

«مبيد» يحصد لقب بطولة «بني ياس» للخيول العربية
ضمن احتفالات عيد الاتحاد الـ 54.. عجمان تطلق تحدي «مصفوت X»
سباق أبوظبي
سباق أبوظبي للخيول
الخيول
مضمار أبوظبي
العيد الوطني
