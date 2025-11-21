السبت 22 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

جيانلوكا يغيب عن البطائح أمام كلباء

جيانلوكا يغيب عن البطائح أمام كلباء
21 نوفمبر 2025 14:28

 
علي معالي (أبوظبي)
يفتقد فريق البطائح جهود المدافع جيانلوكا مونيز في مباراة الجولة الثامنة أمام كلباء المقرر لها مساء غد السبت، بسبب البطاقة الحمراء التي حصل عليها أمام الوحدة في دوري أدنوك للمحترفين، والتي انتهت 3-1 لمصلحة «العنابي»، فيما عدا ذلك ستكون عناصر البطائح كافة، من لاعبين أجانب ومحليين جاهزة لهذه المباراة المهمة، التي تقام على استاد كلباء.
وتعتبر المباراة في غاية الأهمية بالنسبة لـ«الراقي» الذي يعاني من الخسائر التي وصلت إلى 6 مباريات هذا الموسم، وتوقف رصيده عند 3 نقاط فقط، من فوز وحيد على خورفكان في الجولة الثانية 2-1، ومنذ تلك المباراة تلقى الفريق العديد الخسائر التي جعلته في موقف صعب بالترتيب العام للدوري، وما حققه بالنقاط الـ 3 فقط، لأول مرة يحدث في تاريخ البطائح منذ صعوده لدوري المحترفين موسم 2022-2023.
ويخطط فرهاد مجيدي، مدرب البطائح عن كيفية الخروج من هذا المأزق، معتمداً على جميع لاعبيه الحاليين من محليين وأجانب، على أمل استعادة نغمة الانتصارات من جديد.

 

