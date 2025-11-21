بايرن ودورتموند.. المسافة 7 نقاط في البوندسليجا



برلين (أ ف ب)

يسعى بايرن ميونيخ حامل اللقب إلى استعادة نغمة الفوز، وتعزيز موقعه في الصدارة بمواجهة ضيفه فرايبورج، في حين يأمل بوروسيا دورتموند في البقاء ضمن دائرة المنافسين عندما يستضيف شتوتجارت بطل الكأس السبت، ضمن المرحلة الحادية عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

أهدر بايرن نقطتيه الأوليين في «بوندسليجا» هذا الموسم بهدف قاتل من مهاجمه الإنجليزي هاري كين مع مضيفه أونيون برلين 2-2 في المرحلة العاشرة قبل التوقف الدولي، بعدما حقق 9 انتصارات توالياً.

قال قائد بايرن حارسه المخضرم مانويل نوير: «رغم كل ما حصل، نعود من برلين وقد حصدنا شيئاً، وأبقينا أنفسنا على مسافة من منافسينا، وهو أمر لم أكن أتوقعه بالنظر إلى مجريات المباراة».

تزامن هذا التعادل مع توقف سلسلة انتصارات عملاق بافاريا في مختلف المسابقات، وهي الأطول في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، عند 16 مباراة، ويعوّل عملاق بافاريا على الثنائي كين الذي سجل 13 هدفاً في 10 مباريات هذا الموسم، والوافد الجديد الكولومبي لويس دياس صاحب ستة أهداف.

وأعاد المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش منذ تعيينه في يناير الماضي، دورتموند إلى السكة الصحيحة بعد فترة من التأرجح، فقاده لحصد 22 نقطة من 24 ممكنة، وضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

دفعت هذه العروض عشاق الكرة المستديرة للاعتقاد أن وصيف بطل أوروبا عام 2024 قد يملك فرصة حقيقية لمقارعة العملاق البافاري في سباق الفوز باللقب بعد 14 عاماً من تتويجه الأخير.

ويتأخر دورتموند بفارق سبع نقاط عن بايرن بعد مرور 10 مراحل (28 مقابل 21)، بعدما أهدر فريق كوفاتش العديد من النقاط السهلة ضد أندية الصف الثاني.

في مواجهة سانت باولي (3-3) وهامبورج (1-1) المتعثرين، تلقى دورتموند أهدافاً متأخرة، ليخرج بتعادلين خارج الديار. كما تعرض لهزيمة أمام بايرن (1-2) في الجولة السابعة، بعدما كان سقط في فخ التعادل على أرضه أمام لايبزيج 1-1.