مودرن سبورت يفتتح مقره الجديد في الشارقة



معتصم عبدالله (الشارقة)



بالتزامن مع مشاركة مودرن سبورت في دوري الدرجة الثالثة موسم 2025-2026، حيث خاض حتى الآن 7 مباريات، حقق خلالها 3 انتصارات، وتعادل في مباراتين وخسر مرتين، واحتفاله أيضاً بفوزه الأول في كأس الاتحاد على «إميرالد» برباعية، شهد النادي محطة جديدة في رحلته المتصاعدة داخل كرة القدم الإماراتية بافتتاح مقره الجديد في الشارقة.

وجاء الافتتاح خلال احتفال رسمي حضره الدكتور وليد دعبس، رئيس نادي مودرن سبورت، ومحمد جمعة بن هندي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، إلى جانب عدد من مسؤولي الناديين، في خطوة تؤكد رغبة مودرن سبورت في تعزيز حضوره الإقليمي، وتطوير منظومة العمل الرياضي، انطلاقاً من الإمارات.



وخلال جولة الافتتاح، أكد الدكتور وليد دعبس، أن المقر الجديد يشكّل محطة محورية ضمن خطة التوسع الدولي للنادي، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق شراكات رياضية وبرامج تطوير مشتركة مع مؤسسات إماراتية بهدف تبادل الخبرات ورفع مستوى العمل الفني والإداري.

وأضاف: «بدأ الفريق رحلته من الدرجة الثالثة، ونسعى للصعود إلى الثانية ثم الأولى، وصولاً إلى دوري المحترفين، كما نخطّط لإطلاق قطاع المراحل السنية والاستفادة من قوانين اللاعب المقيم لبناء قاعدة قوية من المواهب».

وأوضح دعبس أن استراتيجية مودرن سبورت ترتكّز على تأسيس أربعة أندية جديدة في دول مختلفة، ما يرسّخ نموذج الاستثمار الرياضي المستدام القائم على تطوير اللاعبين وتحقيق عوائد فنية واقتصادية تسهم في دعم مسيرة النادي.

من جانبه، أشاد محمد جمعة بن هندي بالمقر الجديد وما يتضمنه من تجهيزات حديثة، معتبراً أن وجود مودرن سبورت في الشارقة يمثل قيمة مضافة للمنطقة، ويعكس متانة العلاقات الرياضية بين الإمارات ومصر، ويؤسس لمرحلة تعاون تسهم في تطوير كرة القدم على مستوى المنطقة.