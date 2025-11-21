السبت 22 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«حادث المنزل» يؤجل عودة بالمر إلى تشيلسي!

«حادث المنزل» يؤجل عودة بالمر إلى تشيلسي!
21 نوفمبر 2025 15:19

لندن (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
مدرب توتنهام يطالب بـ «الفوضى» أمام أرسنال!
«الخشونة» تكلّف «جناح» بايرن ميونيخ 3 مباريات!


كان المهاجم كول بالمر «قريبا جداً» من العودة إلى صفوف فريقه تشيلسي الإنجليزي بعد غياب دام شهرين، لكنه تعرّض لكسر في إصبع قدمه في المنزل، ما تسبب بغيابه عن الملاعب لأسبوعين إضافيين على الأقل، وفقاً لما قال مدربه الإيطالي إنتسو ماريسكا.
وأوضح ماريسكا البالغ 45 عاماً «للأسف، تعرّض لحادث في المنزل»، مشيراً إلى أن بالمر (23 عاماً) أصيب بـ«كسر» في إصبع قدمه بسبب الحادثة.
وأضاف «ليست إصابة خطيرة، لكنه لن يعود الأسبوع المقبل».
وسيغيب لاعب الوسط الهجومي عن مباراة السبت ضد بيرنلي في الدوري، وعن المواجهتين الصعبتين على أرضه أمام برشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا، وأرسنال في «البريميرليج».
وتعود آخر مشاركة للمهاجم بالمر إلى 20 سبتمبر أمام مانشستر يونايتد، حين اضطر خلالها للخروج من الملعب بعد عشرين دقيقة فقط من صافرة البداية بسبب إصابة في الفخذ.
وقال ماريسكا «كان قريباً جداً من العودة، وهذه أخبار جيدة جداً، لكنه يعاني من هذه المشكلة الصغيرة».
ويحتل تشيلسي المركز الثالث برصيد 20 نقطة متأخراً بفارق 6 نقاط عن أرسنال المتصدر الذي يستضيف غريمه اللندني الشمالي توتنهام الأحد.
أما في دوري الأبطال، فخسر «بلوز» مباراته الأولى أمام بايرن ميونيخ الألماني 1-3، ثم استعاد توازنه بفوزين على بنفيكا البرتغالي 1-0 وأياكس الهولندي 5-1، قبل أن يتعادل مع قره باغ الأذربيجاني 2-2.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
تشيلسي
إنزو ماريسكا
كول بالمر
مانشستر يونايتد
أرسنال
برشلونة
دوري أبطال أوروبا
آخر الأخبار
رابتورز «أول المتأهلين» إلى «الأدوار الإقصائية» في أميركا
الرياضة
رابتورز «أول المتأهلين» إلى «الأدوار الإقصائية» في أميركا
اليوم 12:58
«مبيد» يحصد لقب بطولة «بني ياس» للخيول العربية
الرياضة
«مبيد» يحصد لقب بطولة «بني ياس» للخيول العربية
اليوم 12:53
رئيس الدولة يصل البحرين في زيارة عمل والملك حمد بن عيسى في مقدمة مستقبليه
علوم الدار
رئيس الدولة يصل البحرين في زيارة عمل والملك حمد بن عيسى في مقدمة مستقبليه
اليوم 12:16
الإمارات تقود مسيرة تمكين العقول الرقمية وصناعة كفاءات الذكاء الاصطناعي
علوم الدار
الإمارات تقود مسيرة تمكين العقول الرقمية وصناعة كفاءات الذكاء الاصطناعي
اليوم 12:12
«7 نقاط» أسوأ محصلة للشارقة منذ 9 سنوات!
الرياضة
«7 نقاط» أسوأ محصلة للشارقة منذ 9 سنوات!
اليوم 12:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©