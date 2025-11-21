«حادث المنزل» يؤجل عودة بالمر إلى تشيلسي!

لندن (أ ف ب)



كان المهاجم كول بالمر «قريبا جداً» من العودة إلى صفوف فريقه تشيلسي الإنجليزي بعد غياب دام شهرين، لكنه تعرّض لكسر في إصبع قدمه في المنزل، ما تسبب بغيابه عن الملاعب لأسبوعين إضافيين على الأقل، وفقاً لما قال مدربه الإيطالي إنتسو ماريسكا.

وأوضح ماريسكا البالغ 45 عاماً «للأسف، تعرّض لحادث في المنزل»، مشيراً إلى أن بالمر (23 عاماً) أصيب بـ«كسر» في إصبع قدمه بسبب الحادثة.

وأضاف «ليست إصابة خطيرة، لكنه لن يعود الأسبوع المقبل».

وسيغيب لاعب الوسط الهجومي عن مباراة السبت ضد بيرنلي في الدوري، وعن المواجهتين الصعبتين على أرضه أمام برشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا، وأرسنال في «البريميرليج».

وتعود آخر مشاركة للمهاجم بالمر إلى 20 سبتمبر أمام مانشستر يونايتد، حين اضطر خلالها للخروج من الملعب بعد عشرين دقيقة فقط من صافرة البداية بسبب إصابة في الفخذ.

وقال ماريسكا «كان قريباً جداً من العودة، وهذه أخبار جيدة جداً، لكنه يعاني من هذه المشكلة الصغيرة».

ويحتل تشيلسي المركز الثالث برصيد 20 نقطة متأخراً بفارق 6 نقاط عن أرسنال المتصدر الذي يستضيف غريمه اللندني الشمالي توتنهام الأحد.

أما في دوري الأبطال، فخسر «بلوز» مباراته الأولى أمام بايرن ميونيخ الألماني 1-3، ثم استعاد توازنه بفوزين على بنفيكا البرتغالي 1-0 وأياكس الهولندي 5-1، قبل أن يتعادل مع قره باغ الأذربيجاني 2-2.