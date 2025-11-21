الإنتر وميلان.. من يحسم ««ديربي الغضب»؟



ميلانو (أ ف ب)



ستكون مدينة ميلانو محط أنظار عشاق الكرة المستديرة، عندما تستضيف الأحد «ديربي» مشتعل بين العملاقين الإنتر المتصدر وميلان الثالث، فيما يأمل نابولي حامل اللقب في استعادة توازنه خلال استقباله أتالانتا السبت في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويستعد الإنتر متصدر «سيري أ» بفارق الأهداف عن روما (24 نقطة لكل منهما)، لاستضافة جاره اللدود على ملعب «سان سيرو» الذي كان مسرحاً لخسارة المنتخب الوطني أمام النرويج 1-4 في الجولة الختامية من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى «مونديال 2026» في نهاية الأسبوع الماضي.

ويتقدم فريق المدرب الروماني كريستيان كيفو بفارق نقطتين عن ميلان الثالث قبل المواجهة المنتظرة.

وفاز «النيراتسوري» في 11 من مبارياته الـ12 الأخيرة في مختلف المسابقات، في حين تعود خسارته اليتيمة في هذه السلسلة أمام نابولي 1-3 في المرحلة الثامنة، قبل أن يعود ليفرض نفسه مرشحاً لإحراز اللقب.

وبعد مواجهة «ديربي الغضب»، يسافر الإنتر إلى العاصمة الإسبانية مدريد لمواجهة أتلتيكو في الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث بإمكانه، في حال فوزه، أن يضع قدماً في الدور ثمن النهائي، بعدما حصد العلامة الكاملة في الجولات الأربع الماضية.

ومن المتوقع أن يخوض المهاجم الفرنسي ماركوس تورام مباراته الأولى بقميص الإنتر منذ سبتمبر بعد تعافيه من إصابة في العضلات الخلفية لفخذه التي تسببت في غيابه عن النافذتين الدوليتين الأخيرتين لتصفيات كأس العالم مع منتخب بلاده.

كما من المرجح أن يغيب الهولندي دنزل دمفريس عن «الديربي» بسبب إصابة في الكاحل، وهو ما يعني أن البرازيلي كارلوس أوجوستو سينتقل من الجهة اليسرى لتعويض غياب المدافع الدولي.

في المقابل، يعود لاعب الوسط الفرنسي أدريان رابيو إلى صفوف ميلان، بعدما شفي من إصابة في ربلة ساقه تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده الشهر الماضي.

ويأمل مدرب «الروسونيري» ماسيميليانو أليجري أن يكون رابيو جاهزاً للمشاركة مع زميله في خط الوسط المخضرم الكرواتي لوكا مودريتش (40 عاما) في أول «ديربي» لهما في إيطاليا.

ويأمل روما في أن ينفرد بصدارة الترتيب عندما يحلّ ضيفاً على كريمونيزي الحادي عشر السبت أيضاً قبل إقامة «الديربي».

وحقق نادي العاصمة بداية رائعة بقيادة مدربه الجديد جان بييرو جاسبريني حيث عاد للمنافسة على اللقب عدة مواسم عجاف، في حين يسعى لتحقيق فوزه الثالث توالياً في مختلف المسابقات والخامس في مبارياته الست الأخيرة، مقابل هزيمة كانت أمام ميلان 0-1 في المرحلة العاشرة.

ويتساوى نابولي مع ميلان برصيد 22 نقطة لكل منهما، لكن على الرغم من ارتفاع أسهمه للاحتفاظ باللقب، إلا أن أروقة النادي الجنوبي تشهد تخبطاً حيث مُنح المدرب أنتونيو كونتي بضعة أيام راحة خلال فترة التوقف الدولي.

وكان كونتي قد فجّر جام غضبه بعد هزيمة نابولي أمام بولونيا الخامس 0-2 في المرحلة الـ11، علما أن الأخير يفصله ثلاث نقاط فقط عن القمة قبل رحلته إلى أودينيزي السبت.

صرّح كونتي (56 عاماً) بأنه غير مستعد «لمرافقة الموتى»، في إشارة إلى فريق وصفه بأنه يفتقر إلى الروح، وهو ما أثار شائعات حول إمكانية استقالته قبل زيارة أتالانتا مساء السبت.

وسيفتقد كونتي جهود لاعب خط الوسط أندري-فرانك أنجيسا الذي تعرّض لإصابة في أوتار الركبة مع منتخب الكاميرون خلال النافذة الدولية، وهي إصابة ستبعده عن الملاعب حتى العام المقبل.

أثارت هذه الحادثة غضب مالك نابولي أوريليو دي لورينتيس الذي طالب بتعويضات للأندية التي تخسر لاعبيها بسبب الإصابة أثناء أداء واجبهم الدولي.

عاش المهاجم النيجيري أديمولا لوكمان بداية موسم مليئة بالاضطرابات مع أتالانتا، ويعود ذلك جزئياً إلى ضغطه للانتقال إلى الإنتر خلال الصيف، ما أدى إلى استبعاده من قِبل المدرب السابق الكرواتي إيفان يوريتش الذي حلّ بدلاً من جان بييرو جاسبريني المغادر إلى روما.

ويجد لوكمان (28 عاماً) نفسه أمام فصل جديد بعد إقالة يوريتش بسبب سوء النتائج وتراجع أتالانتا للمركز الثالث عشر بعدما كان أنهى الموسم الماضي ثالثاً، وتعيين رافاييل بالادينو بديلا له.

لوكمان، الذي لم يسجل سوى هدف واحد منذ عودته إلى الفريق في سبتمبر، كان نجم تشكيلة المدرب السابق جاسبريني، وسيكون عنصراً أساسياً في سعي بالادينو لإخراج نادي بيرجامو من وضعه الحالي.

وأظهر المهاجم النيجيري استيائه من يوريتش بعد استبداله خلال فوز أتالانتا على مرسيليا الفرنسي 1-0 في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، لكن تحت قيادة بالادينو لديه فرصة لبدء صفحة جديدة.

ويستأنف لوتشانو سباليتي المدرب الجديد ليوفنتوس مساعيه لإنعاش «السيدة العجوز» عندما يحلّ السبت ضيفاً على فيورنتينا، حيث لعب المدرب البالغ 66 عاماً في فرق الشباب في سبعينيات القرن الماضي.

وُلد سباليتي بالقرب من فلورنسا، وبدأ مسيرته التدريبية الطويلة في إمبولي قبل أكثر من 30 عاماً، ويعود إلى توسكانا في وقت يحتل فيورنتينا قاع الترتيب ويسعى جاهداً لقلب الموازين بقيادة مدربه الجديد باولو فانولي.