بايرن ميونيخ يفتقد نجمه أمام فرايبورج



ميونيخ (د ب أ)



يفتقد نادي بايرن ميونيخ، حامل لقب بطولة الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليجا) خدمات نجمه سيرج جنابري، في لقاء النادي البافاري أمام ضيفه فرايبورج، السبت، بالمسابقة.

وصرح فينسنت كومباني، مدرب البايرن، في مؤتمر صحفي: «عاد جنابري من المشاركة الدولية، ولا يزال يشعر بألم خفيف، سنرى، ربما لن يشارك في مباراة فرايبورج، ونأمل في عودته للمستطيل الأخضر في الفترة المقبلة».

وأضاف المدرب البلجيكي أن مشاركة حارس المرمى المخضرم، مانويل نوير، في المباراة محل شك أيضاً لإصابته بنزلة برد وعدم مشاركته في التدريبات.

وقبل فترة التوقف الدولي، تعرض البايرن لأول تعثر له هذا الموسم، إذ تعادل 2 - 2 مع مضيفه يونيون برلين في المرحلة الماضية لـ«البوندسليجا».

وأوضح كومباني: «مواجهة يونيون برلين دائماً ما تكون مميزة خارج أرضنا، الآن نلعب على ملعبنا، لا يمكن مقارنة المباراتين. فرايبورج يقدم أداءً رائعاً، ونتطلع إلى خوض تلك المواجهة».

وأضاف مدرب البايرن: «فرايبورج من أفضل الأمثلة على الثبات في المستوى، أنا من أشد المعجبين بالثبات في كرة القدم، لديهم مدرب كان لاعباً سابقاً هناك، لم يغيروا أسلوبهم مطلقاً، بل أجروا تعديلات طفيفة فقط».

وقبل التعادل مع يونيون برلين، فاز بايرن بجميع مبارياته الـ16 الأولى بمختلف المسابقات المحلية والقارية هذا الموسم، وهو رقم قياسي في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

وشدد كومباني: «ينبغي عليك دائماً أن تكون قوياً في نهاية الموسم، ما تقوم في البداية يعتبر إضافة مميزة، نريد أن نكون أقوى في النهاية. حتى لو كان الأداء جيداً الآن، فهي ليست مهمة سهلة، لكننا نريد أن نكون أقوى في نهاية الموسم مما نحن عليه الآن».

ويتربع البايرن على قمة ترتيب الدوري الألماني بفارق ست نقاط أمام أقرب ملاحقيه لايبزج، صاحب المركز الثاني.