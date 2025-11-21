«شوماخر الصغير» يرحل عن ألباين



برلين (د ب أ)



أنهى سائق السيارات الألماني ميك شوماخر، مسيرته مع فريق ألباين، المنافس في سباقات التحمل للسيارات، بعد عامين قضاهما مع الفريق الفرنسي.

وكتب شوماخر على حسابه في تطبيق (إنستجرام): «أنا ممتن للغاية لهذين العامين الماضيين مع فريق ألباين، تعلمت الكثير داخل وخارج الحلبة، وأنا ممتن لكل من كان جزءاً من هذا الفريق، أتمنى لهم كل التوفيق في المستقبل».

ولا يزال مستقبل ميك غامضاً، حيث صرح مؤخراً بأنه يفكر في الانتقال إلى إندي كار.

وميك شوماخر هو نجل مايكل شوماخر، بطل العالم السابق في سباقات سيارات «الفورمولا-1»، وسبق أن شارك في سباقات الفورمولا في عامي 2021 و2022 مع فريق هاس الأميركي، قبل أن يرحل سريعا عنه، حيث لم يعثر منذ ذلك الحين على فريق جديد، ويبدو أن عودته للعبة مرة أخرى في الموسم المقبل مستبعدة.