السبت 22 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«شوماخر الصغير» يرحل عن ألباين

«شوماخر الصغير» يرحل عن ألباين
21 نوفمبر 2025 15:58

 
برلين (د ب أ)

أخبار ذات صلة
منتخب الجودو جاهز لـ «أبوظبي جراند سلام»
نوريس «أول المنطلقين» في «جائزة لاس فيجاس»


أنهى سائق السيارات الألماني ميك شوماخر، مسيرته مع فريق ألباين، المنافس في سباقات التحمل للسيارات، بعد عامين قضاهما مع الفريق الفرنسي.
وكتب شوماخر على حسابه في تطبيق (إنستجرام): «أنا ممتن للغاية لهذين العامين الماضيين مع فريق ألباين، تعلمت الكثير داخل وخارج الحلبة، وأنا ممتن لكل من كان جزءاً من هذا الفريق، أتمنى لهم كل التوفيق في المستقبل».
ولا يزال مستقبل ميك غامضاً، حيث صرح مؤخراً بأنه يفكر في الانتقال إلى إندي كار.
وميك شوماخر هو نجل مايكل شوماخر، بطل العالم السابق في سباقات سيارات «الفورمولا-1»، وسبق أن شارك في سباقات الفورمولا في عامي 2021 و2022 مع فريق هاس الأميركي، قبل أن يرحل سريعا عنه، حيث لم يعثر منذ ذلك الحين على فريق جديد، ويبدو أن عودته للعبة مرة أخرى في الموسم المقبل مستبعدة.

الفورمولا-1
بطولة العالم للفورمولا-1
فرنسا
ميك شوماخر
آخر الأخبار
رابتورز «أول المتأهلين» إلى «الأدوار الإقصائية» في أميركا
الرياضة
رابتورز «أول المتأهلين» إلى «الأدوار الإقصائية» في أميركا
اليوم 12:58
«مبيد» يحصد لقب بطولة «بني ياس» للخيول العربية
الرياضة
«مبيد» يحصد لقب بطولة «بني ياس» للخيول العربية
اليوم 12:53
رئيس الدولة يصل البحرين في زيارة عمل والملك حمد بن عيسى في مقدمة مستقبليه
علوم الدار
رئيس الدولة يصل البحرين في زيارة عمل والملك حمد بن عيسى في مقدمة مستقبليه
اليوم 12:16
الإمارات تقود مسيرة تمكين العقول الرقمية وصناعة كفاءات الذكاء الاصطناعي
علوم الدار
الإمارات تقود مسيرة تمكين العقول الرقمية وصناعة كفاءات الذكاء الاصطناعي
اليوم 12:12
«7 نقاط» أسوأ محصلة للشارقة منذ 9 سنوات!
الرياضة
«7 نقاط» أسوأ محصلة للشارقة منذ 9 سنوات!
اليوم 12:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©