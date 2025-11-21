«تحدي دبي للجري» يعود بفقرات ترفيهية متميزة



دبي (الاتحاد)



وجهت اللجنة المنظمة لتحدي دبي للجري الذي ينطلق يوم الأحد، الدعوة إلى سكان دبي وزوّارها للإسراع بالتسجيل في الحدث الذي يأتي ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة، ليحوّل شارع الشيخ زايد ووسط دبي مرة أخرى إلى مضمار جري فريد من نوعه، حيث يتيح للمشاركين من مختلف الأعمار ومستويات اللياقة فرصة الجري بمحاذاة أبرز معالم دبي، مثل متحف المستقبل، وقناة دبي المائية، وبرج خليفة.

وشهدت دورة العام الماضي من تحدي دبي للجري برعاية ماي دبي، تسجيل رقم قياسي، حيث شارك 278 ألف شخص في التحدي، بنسبة نمو وصلت إلى 23% مقارنة بالدورة التي سبقتها، لترسّخ الفعالية مكانتها أكبر فعالية جري مجتمعية مجانية في العالم.

في دورة هذا العام، يعود الحدث بفقرات ترفيهية متميزة، بداية من عروض الطيران الشراعي، ودمى عملاقة مضيئة، وفرق قرع الطبول ذات الإيقاعات الحماسية التي تُحيي وتُنشط مناطق التجمع قبل الفجر، إضافة إلى فرقة موسيقية استعراضية مكوّنة من 55 عازفاً، ومحترفي المشي على العصيّ الطويلة وفناني السيرك المنتشرين على امتداد المسارات، ومنسّقي الموسيقى من مهرجان «أنتولد دبي»، والمذيع الشهير كريس فيد، والمذيعة كاتي أوفري، إلى جانب الاستمتاع برذاذ الماء المنعش وفقاعات الصابون عند خطوط النهاية، إلى جانب مجموعة من «التمائم» المرِحة المرافقة للمشاركين طوال الفعالية لإبهاجهم وتشجيعهم.

ويمكن للمشاركين الاختيار بين مسارين مميّزين للجري، المسار الأوّل بطول 5 كيلومترات، وهو مسار ٌمثالي للعائلات والمبتدئين وهواة الجري، وينتهي عند بوليفارد الشيخ محمد بن راشد قرب دبي مول، أمّا المسار الثاني يمتد لمسافة 10 كيلومترات، وهو مخصّص للمشاركين الأكثر خبرة، وينتهي عند مبنى البوابة في مركز دبي المالي العالمي.

ويمنح كلا المسارين المشاركين إطلالات فريدة على دبي ومعالمها المعمارية المميزة، ليعيشوا تجربة جري استثنائية، كما يمكن لأصحاب الهمم الانضمام إلى الحدث عبر مناطق انطلاق مخصّصة لهم، ومرافق مجهزة، إلى جانب فريقٍ من المتطوّعين يوفّر لهم ما يحتاجون إليه عند نقطتَي الانطلاق والوصول، بما يعكس قيم الشمولية التي يقوم عليها «تحدي دبي للياقة» وقدرته على جمع مختلف فئات المجتمع في فعالية واحدة.

ويمكن للمشاركين المسجَّلين استلام القمصان وأرقام السباق في قرية بلدية دبي 30×30 للياقة في حديقة زعبيل حتى يوم السبت، حيث تتاح لهم أيضاً فرصة استكشاف مجموعة متنوعة من الأنشطة والاستمتاع بالأجواء المميّزة في الموقع.