جوارديولا يكيل المديح لهالاند



مانشستر (رويترز)



قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، إن إرلينج هالاند لاعب من طراز عالمي رفيع، ويستحق المشاركة في كأس العالم، وذلك بعد أن ساعد المهاجم النرويجي في تأهل بلاده إلى الحدث الكروي الكبير للمرة الأولى منذ 1998.

وسجل هالاند ثنائية في الفوز على إيطاليا 4-1 قبل أيام، مما منح النرويج التأهل، ورفع اللاعب رصيده في تصفيات كأس العالم 2026 إلى 16 هدفاً، وهو ضعف عدد الأهداف التي سجلها صاحب المركز الثاني في قائمة الهدافين.

كما سجل اللاعب (25 عاماً) 19 هدفاً في 15 مباراة مع السيتي.

وقال جوارديولا للصحفيين قبل مواجهة مضيفه نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز «كان هالاند مذهلاً هذا الموسم، حطم الكثير من الأرقام القياسية الفردية والشخصية وأرقام الدوري الإنجليزي الممتاز والنرويج».

وأضاف «أنا سعيد من أجل منتخب النرويج. عدد من لاعبي هذا المنتخب لم يكونوا قد ولدوا حتى في آخر مرة شاركوا فيها في كأس العالم، يحظى هالاند بمكانة كبيرة في كرة القدم، إنه لاعب من طراز عالمي رفيع، ويستحق المشاركة في كأس العالم، إنه في عمر مثالي ونضج بما يكفي وأنا سعيد للغاية من أجله».

وسيتطلع السيتي، الذي حقق سلسلة من أربعة انتصارات متتالية في جميع المسابقات بما في ذلك الفوز 3-صفر على ليفربول حامل اللقب، للاقتراب من المتصدر أرسنال بالفوز على نيوكاسل يونايتد السبت.

ويملك فريق المدرب جوارديولا 22 نقطة من 11 مباراة متأخراً بفارق أربع نقاط عن أرسنال الذي سيواجه غريمه توتنهام يوم الأحد.

وقال المدرب الإسباني «أرسنال فريق قوي وأظهر ذلك في السنوات القليلة الماضية، وليس هذا الموسم فقط. إنه فريق لا تشوبه شائبة، إنه نفس الشعور الذي انتابني، عندما واجهنا ليفربول في الماضي، الشعور الذي كان لديَّ هو أنهم لن يضيعوا الكثير من النقاط، إذا تمكنوا من الابتعاد كثيراً، سيكون من الصعب اللحاق بهم - كما فعل ليفربول في الموسم الماضي، على الفرق المطاردة الضغط بقوة. عندما تكون المسافة كبيرة جداً، يكون الأمر صعباً للغاية، في الوقت نفسه، نحن في نوفمبر، ولم يحسم أي شيء حتى الآن، في شهر فبراير أو مارس، كن حذراً، ولكن الآن هي بداية الموسم».

وقال جوارديولا إن ماتيو كوفاتشيتش ورودري هما اللاعبان الوحيدان غير المتاحين لمباراة السبت بسبب الإصابات.