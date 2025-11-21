سلوت: وفاة جوتا تشغل عقل لاعبي ليفربول!



لندن (د ب أ)



اعترف آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، باستحالة قياس أثر حزن رحيل المهاجم البرتغالي ديوجو جوتا على زملائه، لكنه شدّد على أنه لن يستخدم ذلك أبداً عذراً لنتائج الفريق السيئة.

وبعد فوز أسكتلندا المثير على الدنمارك في منتصف الأسبوع الحالي، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، قال اللاعب الأسكتلندي آندي روبرتسون، ظهير أيسر ليفربول إنه كان «في حالة نفسية سيئة» قبل المباراة، وهو يفكر في الدولي البرتغالي، الذي توفي في حادث سيارة مع شقيقه أندريه سيلفا في يوليو الماضي. وساعدت سلسلة انتصارات ليفربول، التي بلغت سبع مباريات في بداية الموسم، على إخفاء أي مشاعر ربما كانت تنتاب اللاعبين، لكن سبع هزائم في المباريات العشر التالية أثارت تساؤلات حول ما إذا كانت هناك مشاكل كامنة مرتبطة بتلك المأساة.

وتردد أيضاً أن استمرار الجماهير في ترديد أغنية جوتا في الدقيقة العشرين من المباريات، وهي الدقيقة التي تقابل رقم قميصه، ربما تكون، دون قصد، بمثابة تذكير مزعج للمتواجدين في الملعب.

وكشفت تصريحات روبرتسون، التي ذكر فيها أيضاً أنه «يشعر ببعض الضيق» بسبب المشاعر التي انتابته عندما كان وحيداً في غرفته بالفندق قبل مباراة أسكتلندا، عن هذه المسألة، لكن سلوت قال إنه لم يتمكن من تقييم حجم التكلفة النفسية.

وقال الهولندي: «شاهدت المقابلة أيضاً، وأعرف أنها مشكلة بالنسبة لنا، وهو أمر طبيعي تماماً».

وأضاف في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «أعتقد أن من الجيد أن نذكّر أنفسنا به كلما أمكن ذلك، لما كان عليه من شخصية ولاعب، لكن من المستحيل قياس تأثير ذلك على اللاعبين، ثم قياس تأثيره على نتائجنا».

وتابع: «آخر ما سأفعله هو التذرع بذلك، لأنني ببساطة لا أعرف، ما أعرفه هو أننا نفتقد اللاعب، وهذا مؤكد تماماً، ونفتقد الشخص نفسه أيضاً، ولكن لا يمكنني قياس تأثير ذلك على أدائنا، ناهيك عن النتائج، هذا مستحيل، لن نستخدمه أبداً عذراً، فهذا لا يبدو صحيحاً».

ولدى سؤاله عما إذا كان ينبغي أخذ ذلك في الاعتبار عند تقييم أداء ليفربول الأخير، أضاف سلوت: «نقوم بتقييم مستوانا دائماً، أحياناً يكون هذا التقييم عادلاً وأحياناً غير عادل».

واستدرك المدرب الهولندي بقوله: «ولكن في هذه اللحظات، أفكر أيضاً في مشاعر زوجته وأطفاله، لأن الأمر أصعب عليهم بكثير مما هو عليه بالنسبة لنا، لكن افتقادنا للاعب وشخصيته أمر واضح تماماً».

وتطرق سلوت للحديث عن لقاء ليفربول مع ضيفه نوتنجهام فورست، السبت، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث قال: «في الموسم الماضي كنا متأخرين صفر-1 أمام فورست، واستغرق الأمر من جوتا دقيقة واحدة فقط (بعد دخوله لأرض الملعب) ليسجل هدف التعادل».

وتابع: «هذه المرة، لم نتمكن من العودة في النتيجة عدة مرات على عكس ما جرى الموسم الماضي، عندما تأخرنا بهدف، لقد لعب جوتا دوراً كبيراً في تعديل نتائجنا في ذلك الموسم الأخير».

يذكر أن ليفربول، الذي توج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، يتواجد حالياً في المركز الثامن بترتيب المسابقة برصيد 18 نقطة، بفارق 8 نقاط خلف أرسنال، الذي يتربع على القمة حالياً.