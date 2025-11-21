الشناوي: لقب دوري أبطال أفريقيا هدف الأهلي



القاهرة (د ب أ)



أكد محمد الشناوي، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، أن الفريق استعدّ بشكل جيد لمواجهة شبيبة القبائل الجزائري، التي تجمع الفريقين السبت في دوري أبطال أفريقيا.

وقال الشناوي في مؤتمر صحفي: «تعودنا التركيز الشديد، ونعرف أهمية وقيمة المباراة ونسعى للفوز، خاصة أن الفريق حصل على دفعة معنوية، بعد الحصول على كأس السوبر، وعقب نهاية فترة التوقف الدولي».

وأضاف: «الأهلي يتواجد في مجموعة متوازنة وجاهز لمواجهة أي فريق، ومن يرغب في الحصول على اللقب، عليه أن يكون جاهزاً لمواجهة الجميع».

وأكد الشناوي: «تركيز الفريق كبير أمام منافس يملك خبرات عديدة ونتعامل مع كل مباراة بشكل مستقل، ومنذ العودة إلى التدريبات الجماعية، هناك اهتمام بكل التفاصيل وهدفنا الفوز في مباراة الغد».