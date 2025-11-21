السبت 22 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

مدرب شبيبة القبائل يصف مباراته مع الأهلي بـ«الشرسة»!

مدرب شبيبة القبائل يصف مباراته مع الأهلي بـ«الشرسة»!
21 نوفمبر 2025 17:07

 
القاهرة (د ب أ)

أكد الألماني جوزيف زينباور المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي شبيبة القبائل الجزائري، أن الأهلي المصري فريق كبير للغاية، ولكن فريقه يسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة السبت.
وقال زينباور في مؤتمر صحفي إن مباراة الأهلي وفريقه هي بين «ثنائي من كبار القارة السمراء وستكون مباراة شرسة للغاية».
وأضاف: «حضرنا إلى القاهرة بهدف الفوز، وليس أي نتيجة أخرى، رغم أننا نعرف أن مواجهة الأهلي على ملعبه في منتهي الصعوبة، والحضور الجماهيري في مواجهة الغد لمصلحة الأهلي، ولكن لاعبي الشبيبة لديهم الخبرات اللازمة للتعامل مع تلك الأمور، والأهلي فريق كبير ويضم مجموعة متميزة من اللاعبين في مقدمتهم، المالي آليو ديانج وتريزيجيه، لكن الشبيبة يملك هو الآخر لاعبين متميزين».

 

مصر
الجزائر
دوري أبطال أفريقيا
الأهلي المصري
شبيبة القبائل
