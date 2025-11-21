مدرب شبيبة القبائل يصف مباراته مع الأهلي بـ«الشرسة»!



القاهرة (د ب أ)



أكد الألماني جوزيف زينباور المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي شبيبة القبائل الجزائري، أن الأهلي المصري فريق كبير للغاية، ولكن فريقه يسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة السبت.

وقال زينباور في مؤتمر صحفي إن مباراة الأهلي وفريقه هي بين «ثنائي من كبار القارة السمراء وستكون مباراة شرسة للغاية».

وأضاف: «حضرنا إلى القاهرة بهدف الفوز، وليس أي نتيجة أخرى، رغم أننا نعرف أن مواجهة الأهلي على ملعبه في منتهي الصعوبة، والحضور الجماهيري في مواجهة الغد لمصلحة الأهلي، ولكن لاعبي الشبيبة لديهم الخبرات اللازمة للتعامل مع تلك الأمور، والأهلي فريق كبير ويضم مجموعة متميزة من اللاعبين في مقدمتهم، المالي آليو ديانج وتريزيجيه، لكن الشبيبة يملك هو الآخر لاعبين متميزين».