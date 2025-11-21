مدرب نيوكاسل ينتظر المزيد من فولتيماده



لندن (د ب أ)



يرغب إيدي هاو، المدير الفني لفريق نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم، في أن يرى المزيد من فولتيماده حيث يحاول الفريق الانطلاق من جديد هذا الموسم، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (بي إيه ميديا) أن نيوكاسل يعود لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة مانشستر سيتي السبت، وهو يتواجد في المركز الرابع عشر في جدول الترتيب، في حين أن أداءه المحلي يختلف بشكل واضح عن مستواه في دوري أبطال أوروبا.

وسجل فولتيماده، الذي انضم للفريق مقابل 69 مليون جنيه إسترليني (1. 90 مليون دولار) في الصيف قادماً من شتوتجارت، خمسة أهداف في أول ثماني مباريات له مع الفريق.

ولكنه سجل هدفاً واحداً في آخر ست مباريات، ويأمل هاو أن الأهداف الثلاثة التي سجلها في مباراتي التصفيات المؤهلة لكأس العالم أمام لوكسمبورج وسلوفاكيا ستعيد اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً للتألق.

وقال هاو: «يجب أن أقول إنه بالنظر إلى قلة وقت التدريب الذي حصلنا عليه معه، أعتقد أنه قدم أداءً جيداً جداً، وحاول أن يطبق قدر المستطاع ما طلبنا منه القيام به». وأضاف: «بدأ بشكل جيد من حيث تسجيل الأهداف، أعتقد أن الأهداف التي سجلها في فترة التوقف الدولي ستفيده كثيراً أيضاً».

وقال: «الثقة بالنفس هي كل شيء للمهاجم الصريح، لذلك أعتقد أنه يمكن أن يشعر بالفخر بنفسه، لكن علينا أن نطالبه بالمزيد ونحتاج منه أكثر، بمعنى أنه نقطة التركيز الأساسية للفريق، وهو يلعب في مركز مهم. كل شيء سيدور حوله من حيث أداء الفريق، لذا هناك توقعات كبيرة عليه وضغط كبير على عاتقه، وقد تعامل مع ذلك بشكل جيد حتى الآن، وبالطبع، الفريق خلفه يجب أن يقدم له الدعم أيضاً، ونحن لم نقم بذلك بشكل كافٍ في آخر مباراتين خارج الأرض».