توروب: الأهلي يتطلع إلى الفوز علي شبيبة القبائل في «أبطال أفريقيا»



القاهرة (د ب أ)



أكد ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، أن فريقه يخوض مباراة شبيبة القبائل الجزائري، وسط أجواء متميزة، بعد الفوز بكأس السوبر المحلي، وعودة اللاعبين الدوليين الذين تواجدوا برفقة المنتخبات المختلفة.

ويلتقي الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بدوري أبطال أفريقيا برصيد 12 لقباً، مع ضيفه شبيبة القبائل، الذي حمل كأس البطولة عامي 1981 و1990، السبت، في مستهل لقاءات الفريقين بالمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي تضم أيضاً فريقي الجيش الملكي المغربي ويانج أفريكانز التنزاني.

وقال توروب في المؤتمر الصحفي: «تركيزنا منصب على تلك المباراة، عملنا خلال الفترة الماضية على الاستعداد الجيد لها، ونحن نبدأ مرحلة جديدة في دوري الأبطال». وأضاف المدرب الدنماركي: «تمثل المباراة لنا أهمية كبيرة، فالفريق يسعى للفوز بجميع المباريات، خاصة التي تقام على ملعبنا، وأتمنى من جماهير الأهلي أن تساندنا لتحقيق الفوز».

وأوضح: «دائماً أتمنى وجود أكبر قدر من الجماهير، لأن ذلك يمنحنا دوافع كبيرة، ويساعدنا على تحقيق أفضل النتائج».

وأشار توروب إلى أن إمام عاشور، لاعب الفريق، تدرب بشكل جيد موضحاً أن حالته تحسنت كثيراً، ومن المهم اختيار الوقت المناسب لإشراك اللاعبين أصحاب الموهبة والمقومات الخاصة.

وأكد مدرب الأهلي: «سبق لي التركيز على اللاعبين الشباب، قبل أن أتولى قيادة الفريق، حمزة عبدالكريم، لاعب موهوب وتدرب مع الفريق، وهو لاعب واعد والمهم بالنسبة للمواهب إظهار قدراتهم بشكل مناسب».

وشدد توروب على أن تركيزه منصب على تطوير وتحسين الأداء، مشيراً إلى أن الأهلي جاهز لمواجهة أي سيناريوهات.

وتابع: «بالفعل قدمنا أداءً متميزاً في بطولة السوبر المصري التي توجنا بها، وبعدها شارك عدد كبير من اللاعبين في المعسكرات مع المنتخبات، وعملنا خلال هذه الفترة على تقييم ما قمنا به، ولكني اعتدت عدم التوقف عند الماضي، لذلك طوينا صفحة كأس السوبر وتركيزنا أكبر على المباريات القادمة».

وكشف توروب: «أعرف تاريخ النادي الأهلي والضغوط العديدة التي تصاحب العمل به، ولكن الأهم هو تحقيق الانتصارات، وهو ما نعمل عليه بشكل مستمر، نقوم بتقييم أداء كل لاعب، ونعمل بشكل منظم ومحترف، ونقوم بالتنسيق مع المنتخبات المختلفة، ومع الوقت والعمل معاً سوف نحقق المزيد من البطولات».

واختتم توروب تصريحاته قائلاً: «التدريبات الأخيرة شهدت تواجد اللاعبين بشكل إيجابي، ولا توجد إصابات كثيرة، وهو ما يؤكد أن القائمة تضم عناصر جاهزة لخوض المباريات واختيار العناصر التي تتواجد في المباريات أمر يخص الجهاز الفني».