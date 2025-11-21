أليسون يعود لحراسة مرمى ليفربول أمام نوتنجهام

لندن (أ ب)



من المقرر أن يتولى البرازيلي أليسون بيكر، حراسة عرين ليفربول، خلال لقائه مع ضيفه نوتنجهام فورست، السبت، في المرحلة الـ12 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان أليسون غاب عن ليفربول في مبارياته الثماني الأخيرة، بسبب معاناته من إصابة في أوتار الركبة.

وأعلن أرني سلوت، المدير الفني لليفربول، أن فلوريان فيرتز وكونور برادلي لن يكونا متاحين في اللقاء، مشيراً إلى معاناتهما من «إصابات عضلية» ناجمة عن مشاركتهما مع منتخبي بلديهما في فترة التوقف الدولي الأخيرة.

وأضاف سلوت في المؤتمر الصحفي قبل لقاء الفريق الأحمر ضد نوتنجهام «هذا أبعد ما يكون عن الوضع المثالي». ولم يلعب أليسون منذ إصابته في أوتار الركبة خلال الشوط الثاني من مباراة ليفربول ضد مضيفه جالطة سراي التركي ببطولة دوري أبطال أوروبا في 30 سبتمبر الماضي.

وأوضح المدرب الهولندي: «تدرب أليسون الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع، لذا سيكون قادراً على اللعب غداً إذا سارت الأمور على ما يرام اليوم».

وتولى جيورجي مامارداشفيلي حراسة عرين ليفربول لتعويض غياب أليسون، الذي ابتعد عن المستطيل الأخضر لعدة فترات بسبب الإصابة في كل من الموسمين الماضيين.

وفي الموسم الماضي، غاب أليسون عن الملاعب أكثر من شهرين، وتحديداً منذ أوائل أكتوبر إلى منتصف ديسمبر، بسبب مشكلة في أوتار الركبة.

ومن المرجح أن يغيب برادلي، الظهير الأيمن لمنتخب أيرلندا الشمالية، عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع، أما فيرتز، صانع الألعاب الألماني، الذي انضم للفريق في الصيف الماضي مقابل مبلغ مالي ضخم، فقد يعود للمشاركة في مباراة الفريق المرتقبة ضد أيندهوفن الهولندي، يوم الأربعاء القادم بدوري الأبطال.

وكشف سلوت في ختام تصريحاته، أن الظهير الأيمن جيريمي فريمبونج لن يكون متاحاً على الأرجح خلال الأسبوعين المقبلين، حيث قال للصحفيين «سيكون من المثير للاهتمام معرفة من ترغبون جميعاً في رؤيته في مركز الظهير الأيمن».