«البريميرليج» موسم 2026-2027 ينطلق 22 أغسطس

لندن (رويترز)



أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أن موسم 2026-2027 من المسابقة سيبدأ في 22 أغسطس، ويستمر حتى 30 مايو 2027، لينتهي قبل أسبوع من نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتتضمن المسابقة 33 جولة في مطلع الأسبوع وخمس جولات منتصف الأسبوع، وتبدأ بعد أسبوع من الموعد المعتاد للسماح بفترة تعافي عقب كأس العالم الموسعة التي تنتهي في 19 يوليو المقبل.

ويتيح هذا التغيير أيضاً فجوة زمنية تبلغ 89 يوماً بين نهاية موسم 2025-2026 وبداية الموسم الجديد.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في بيان «مع جدول المباريات العالمي المزدحم، تبقى صحة وسلامة اللاعبين أولوية بالنسبة لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز».

وأضافت «خلال فترة عيد الميلاد ورأس السنة، لن تقام جولتان من المباريات في غضون 60 ساعة، وهذا يتماشى مع الالتزامات التي تم التعهد بها للأندية لمعالجة ازدحام جدول المباريات في هذه الفترة ضمن التقويم الدولي الموسع».