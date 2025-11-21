بوجبا لم يخسر «الرؤية والفنيات»

موناكو (أ ف ب)



لم يخسر بول بوجبا أياً من «رؤيته وفنياته»، هذا ما قاله مدربه في موناكو البلجيكي سيباستيان بوكونيولي عن الدولي الفرنسي السابق الغائب عن الملاعب منذ عامين ونيّف، والذي بات قريباً من العودة.

ومن المتوقع أن يشارك ابن الـ32 عاماً للمرة الأولى منذ سبتمبر 2023 عندما يحل فريق الإمارة ضيفاً على رين السبت في الدوري الفرنسي لكرة القدم.

غاب بوجبا عن الملاعب لثلاثة أعوام بعد إيقافه لمدة 18 شهراً بسبب المنشطات والإصابات وقضية اختطاف كان ضحية لها بهدف ابتزازه.

وقال بوكونيولي «بالنسبة لبول، هناك حصة تدريبية أخرى اليوم، وسنقيّم المجموعة بعد تلك الحصة»، مضيفاً أن بوجبا قد يكون ضمن قائمة الفريق «إذا سارت الأمور على ما يرام».

وكان يُفترض أن يعود بوجبا في أكتوبر لكن سلسلة من الإصابات، من بينها التواء في الكاحل، أرجأت موعد عودته.

وأضاف مدرب موناكو «لقد خاض سلسلة من الحصص التدريبية، وكانت هناك ردود فعل إيجابية».

وأضاف «أتيحت لنا فرصة أكبر خلال فترة التوقف الدولي للعمل على جوانب تكتيكية مختلفة ومواقف خاصة بالمباريات، وقد شارك في ذلك، وهذه مؤشرات جيدة».

وأردف «لديه الإمكانات التي تتيح له التأقلم مع ما نريده في خط الوسط، لم يفقد رؤيته ولا تقنيته».

وتابع «علينا أن نرى ذلك في سياق المباراة، لكن هذا ينطبق على أي لاعب يعود من الإصابة».