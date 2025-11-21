السبت 22 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

يعقوب السعدي وفارس عوض يتوّجان بجائزة الأفضل عربياً

يعقوب السعدي وفارس عوض يتوّجان بجائزة الأفضل عربياً
21 نوفمبر 2025 18:58

القاهرة (وام)

حصد الإعلامي الإماراتي يعقوب السعدي جائزة «الإعلامي الأفضل عربياً» في مهرجان «THE BEST»، وفق الاستفتاء الجماهيري العربي الذي تجاوزت مشاركاته ملايين الاختيارات بحسب موقع الجائزة، الذي أعلن قبل التكريم تفوق السعدي واكتساحه السباق بفارق كبير عن منافسيه.
وشمل حفل الجائزة كلمة لأحمد الهواري رئيس المهرجان، وتكريم الراحلين من نجوم المجتمع العربي، كما توّج المعلق الإماراتي فارس عوض بجائزة «أفضل معلق عربي».
وحظي فوز يعقوب السعدي وفارس عوض بإشادة جماهيرية واسعة وتقدير الحضور من فنانين ورياضيين وإعلاميين ومثقفين من كافة أطياف الوطن العربي.
وأقيم حفل «الأفضل» عند سفح الأهرامات، ليكون التكريم لوحة رائعة من عبق الحضارة المصرية.
 

الإمارات
أبوظبي الرياضية
يعقوب السعدي
مصر
فارس عوض
