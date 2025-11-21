النصر يستعيد نغمة الفوز في «أدنوك للمحترفين» بـ «ثنائية» في شباك الظفرة



معتصم عبدالله (دبي)



استعاد «العميد» ذاكرة النصر الغائبة في «دوري أدنوك للمحترفين»، منذ فوزه الأخير على عجمان 1-0 في الجولة الثانية، بعدما تفوق على ضيفه الظفرة 2-0، في المباراة التي أقيمت على استاد آل مكتوم، ضمن «الجولة الثامنة».

وسجّل هدفي النصر، جوناتاس سانتوس في الدقيقة 4، والصربي لوكا ميليفويفيتش من ضربة جزاء في الدقيقة 12، وشهدت المباراة طرد ثنائي دفاع «الفارس» محسن الربحة وليونارد في الدقيقتين 44 و68، ليرفع النصر رصيده إلى 11 نقطة، بفارق نقطة خلف الظفرة صاحب المركز السادس.

وجاء هدفا النصر في الشوط الأول وهي أسرع «ثنائية» له في مرمى الظفرة بدوري المحترفين، حيث افتتح جوناتاس التسجيل، بعد كرة هيأها الدولي الإيراني مهدي قائدي، واصطدمت بقدم لاعب الوسط روستاند دجوه، قبل أن تستقر في شباك الحارس أمجد السيد.

وأضاف «القائد» لوكا ميليفويفيتش الهدف الثاني من ضربة جزاء احتسبت، بعد عرقلة المهاجم رامون ميريز داخل المنطقة، مسجلاً أول أهدافه بقميص «الأزرق».

وتعقدت أوضاع الظفرة بطرد المدافع المغربي محسن الربجة في الدقيقة 44، قبل أن يلحق به المدافع ليونارد أمسيمكو بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 68 بعد مخالفة على مشارف المنطقة مع المهاجم شيكنا دومبيا الذي دخل بديلاً لميريز.

وعزز النصر بفوزه تفوقه التاريخي على الظفرة في مواجهات دوري المحترفين، بعدما رفع رصيده إلى 14 انتصاراً من أصل 27 مواجهة جمعت الفريقين.