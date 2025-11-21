السبت 22 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

النصر يستعيد نغمة الفوز في «أدنوك للمحترفين» بـ «ثنائية» في شباك الظفرة

النصر يستعيد نغمة الفوز في «أدنوك للمحترفين» بـ «ثنائية» في شباك الظفرة
21 نوفمبر 2025 19:15

 
معتصم عبدالله (دبي)

أخبار ذات صلة
«7 نقاط» أسوأ محصلة للشارقة منذ 9 سنوات!
بني ياس يستعرض أمام الشارقة بـ«رباعية»


استعاد «العميد» ذاكرة النصر الغائبة في «دوري أدنوك للمحترفين»، منذ فوزه الأخير على عجمان 1-0 في الجولة الثانية، بعدما تفوق على ضيفه الظفرة 2-0، في المباراة التي أقيمت على استاد آل مكتوم، ضمن «الجولة الثامنة».
وسجّل هدفي النصر، جوناتاس سانتوس في الدقيقة 4، والصربي لوكا ميليفويفيتش من ضربة جزاء في الدقيقة 12، وشهدت المباراة طرد ثنائي دفاع «الفارس» محسن الربحة وليونارد في الدقيقتين 44 و68، ليرفع النصر رصيده إلى 11 نقطة، بفارق نقطة خلف الظفرة صاحب المركز السادس.
وجاء هدفا النصر في الشوط الأول وهي أسرع «ثنائية» له في مرمى الظفرة بدوري المحترفين، حيث افتتح جوناتاس التسجيل، بعد كرة هيأها الدولي الإيراني مهدي قائدي، واصطدمت بقدم لاعب الوسط روستاند دجوه، قبل أن تستقر في شباك الحارس أمجد السيد.
وأضاف «القائد» لوكا ميليفويفيتش الهدف الثاني من ضربة جزاء احتسبت، بعد عرقلة المهاجم رامون ميريز داخل المنطقة، مسجلاً أول أهدافه بقميص «الأزرق».
وتعقدت أوضاع الظفرة بطرد المدافع المغربي محسن الربجة في الدقيقة 44، قبل أن يلحق به المدافع ليونارد أمسيمكو بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 68 بعد مخالفة على مشارف المنطقة مع المهاجم شيكنا دومبيا الذي دخل بديلاً لميريز.
وعزز النصر بفوزه تفوقه التاريخي على الظفرة في مواجهات دوري المحترفين، بعدما رفع رصيده إلى 14 انتصاراً من أصل 27 مواجهة جمعت الفريقين.

دوري أدنوك للمحترفين
النصر
الظفرة
آخر الأخبار
رابتورز «أول المتأهلين» إلى «الأدوار الإقصائية» في أميركا
الرياضة
رابتورز «أول المتأهلين» إلى «الأدوار الإقصائية» في أميركا
اليوم 12:58
«مبيد» يحصد لقب بطولة «بني ياس» للخيول العربية
الرياضة
«مبيد» يحصد لقب بطولة «بني ياس» للخيول العربية
اليوم 12:53
رئيس الدولة يصل البحرين في زيارة عمل والملك حمد بن عيسى في مقدمة مستقبليه
علوم الدار
رئيس الدولة يصل البحرين في زيارة عمل والملك حمد بن عيسى في مقدمة مستقبليه
اليوم 12:16
الإمارات تقود مسيرة تمكين العقول الرقمية وصناعة كفاءات الذكاء الاصطناعي
علوم الدار
الإمارات تقود مسيرة تمكين العقول الرقمية وصناعة كفاءات الذكاء الاصطناعي
اليوم 12:12
«7 نقاط» أسوأ محصلة للشارقة منذ 9 سنوات!
الرياضة
«7 نقاط» أسوأ محصلة للشارقة منذ 9 سنوات!
اليوم 12:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©