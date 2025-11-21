الهلال السوداني يتغلب على مولودية الجزائر في دوري أبطال أفريقيا

كيجالي (د ب أ)

تغلب الهلال السوداني على مولودية الجزائر 1/2، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى ضمن المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. وتقدم الهلال في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول عن طريق عبد الرؤوف عمر «روفا»، قبل أن يدرك مولودية الجزائر التعادل بهدف عكسي سجله مصطفى كرشوم في الدقيقة 53.

وفي الدقيقة 75، سجل الهلال الهدف الثاني عن طريق محمد عبد الرحمن «الغربال»، وعانى الفريق من النقص العددي في الدقيقة 87 حينما تلقى لاعبه صلاح عادل البطاقة الصفراء الثانية ليخرج مطروداً.

وتضم المجموعة أيضاً فريقا صن داونز الجنوب أفريقي وسانت إيلوي لوبوبو من الكونغو الديمقراطية، حيث يلتقيان غداً السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة.