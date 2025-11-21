السبت 22 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تونس تعلن القائمة المشاركة في كأس العرب

تونس تعلن القائمة المشاركة في كأس العرب
21 نوفمبر 2025 20:16


تونس (د ب أ)

أخبار ذات صلة
السكتيوي: كأس العرب هدف المغرب
تعرّف على قائمة منتخب مصر في كأس العرب 2025


كشف سامي الطرابلسي مدرب المنتخب التونسي لكرة القدم، عن قائمة لاعبي المنتخب الذين يشاركون في بطولة كأس العرب المقررة في قطر بين 18 نوفمبر و25 ديسمبر.
وخلت القائمة من أغلب اللاعبين المحترفين في البطولات الأوروبية، وضمت في المقابل مزيجاً من اللاعبين الناشطين في الدوري التونسي والمحترفين في الدوريات العربية. وضمت القائمة 23 لاعباً من بينهم ثلاثة حراس مرمى، وهم حارس الصفاقسي أيمن دحمان، وحارس الترجي التونسي البشير بن سعيد، وحارس الملعب التونسي نور الدين الفرحاتي.
وفي الدفاع جاء في القائمة علي معلول ومعتز النفاتي ومحمد بن علي ومحمد أمين بن حميدة وياسين مرياح وحمزة الجلاصي ومروان الصحراوي وأسامة الحدادي.
وفي الوسط، الفرجاني ساسي وحسام تقا وإسماعيل الغربي ومحمد الحاج محمود وشهاب الجبالي ومحمد علي بن رمضان.
وفي الهجوم، عمر العيوني ونعيم السليتي ونسيم دنداني وريان عنان وحازم المستوري وفراس شواط.
ويحرص المدرب سامي الطرابلسي على الدفع بأكبر عدد ممكن اللاعبين عبر عملية التدوير قبل خوض أيضاً نهائيات كأس أمم أفريقيا بالمغرب التي تقام من 21 ديسمبر و18 يناير.

كأس العرب
تونس
قطر
كأس أمم أفريقيا
آخر الأخبار
رابتورز «أول المتأهلين» إلى «الأدوار الإقصائية» في أميركا
الرياضة
رابتورز «أول المتأهلين» إلى «الأدوار الإقصائية» في أميركا
اليوم 12:58
«مبيد» يحصد لقب بطولة «بني ياس» للخيول العربية
الرياضة
«مبيد» يحصد لقب بطولة «بني ياس» للخيول العربية
اليوم 12:53
رئيس الدولة يصل البحرين في زيارة عمل والملك حمد بن عيسى في مقدمة مستقبليه
علوم الدار
رئيس الدولة يصل البحرين في زيارة عمل والملك حمد بن عيسى في مقدمة مستقبليه
اليوم 12:16
الإمارات تقود مسيرة تمكين العقول الرقمية وصناعة كفاءات الذكاء الاصطناعي
علوم الدار
الإمارات تقود مسيرة تمكين العقول الرقمية وصناعة كفاءات الذكاء الاصطناعي
اليوم 12:12
«7 نقاط» أسوأ محصلة للشارقة منذ 9 سنوات!
الرياضة
«7 نقاط» أسوأ محصلة للشارقة منذ 9 سنوات!
اليوم 12:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©