تونس تعلن القائمة المشاركة في كأس العرب



تونس (د ب أ)



كشف سامي الطرابلسي مدرب المنتخب التونسي لكرة القدم، عن قائمة لاعبي المنتخب الذين يشاركون في بطولة كأس العرب المقررة في قطر بين 18 نوفمبر و25 ديسمبر.

وخلت القائمة من أغلب اللاعبين المحترفين في البطولات الأوروبية، وضمت في المقابل مزيجاً من اللاعبين الناشطين في الدوري التونسي والمحترفين في الدوريات العربية. وضمت القائمة 23 لاعباً من بينهم ثلاثة حراس مرمى، وهم حارس الصفاقسي أيمن دحمان، وحارس الترجي التونسي البشير بن سعيد، وحارس الملعب التونسي نور الدين الفرحاتي.

وفي الدفاع جاء في القائمة علي معلول ومعتز النفاتي ومحمد بن علي ومحمد أمين بن حميدة وياسين مرياح وحمزة الجلاصي ومروان الصحراوي وأسامة الحدادي.

وفي الوسط، الفرجاني ساسي وحسام تقا وإسماعيل الغربي ومحمد الحاج محمود وشهاب الجبالي ومحمد علي بن رمضان.

وفي الهجوم، عمر العيوني ونعيم السليتي ونسيم دنداني وريان عنان وحازم المستوري وفراس شواط.

ويحرص المدرب سامي الطرابلسي على الدفع بأكبر عدد ممكن اللاعبين عبر عملية التدوير قبل خوض أيضاً نهائيات كأس أمم أفريقيا بالمغرب التي تقام من 21 ديسمبر و18 يناير.