جابريال يبتعد عن أرسنال لـ«أسابيع»

لندن (أ ف ب)



يغيب قلب الدفاع البرازيلي جابريال لـ«أسابيع» عن صفوف أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعد إصابته خلال نافذة التوقف الدولي، وفقاً لما قاله المدرب الإسباني ميكل أرتيتا.

برز الدولي البرازيلي بقوة في صلب دفاع «الجانرز» الذي تلقى خمسة أهداف فقط في 11 مباراة محلية.

لكن جابريال تعرض لإصابة في الفخذ خلال الفوز الودي للبرازيل على السنغال 2-0 على ملعب الإمارات الأسبوع الماضي.

قال أرتيتا في مؤتمر صحفي «سيغيب غابي لبضعة أسابيع»، مشيراً إلى أن اللاعب سيخضع لفحص جديد الأسبوع المقبل.

وأضاف «إنها ضربة بالطبع لأنه قائدنا في الخط الدفاعي، بالنسبة، هذا ليس أمراً إيجابياً، الجانب الجيد هو أننا لدينا خيارات جيدة جدا وثمة لاعبين عليهم أن يتقدموا الآن ليقوموا بواجبهم».

وتابع «كل لاعب يقدّم ما لديه من إمكانيات، وغابي لديه القيادة، حضوره وحبّه للدفاع».

وشكّل جابريال ثنائية دفاعية مذهلة إلى جانب الفرنسي وليام صليبا وتهديداً بارزاً من الركلات الثابتة.

ويستضيف أرسنال جاره اللندني توتنهام الأحد، وهو يبتعد في الصدارة بأربع نقاط عن مانشستر سيتي بعد تعادله مع سندرلاند 2-2 قبل التوقّف، ما أنهى سلسلة من ثمانية انتصارات متتالية في مختلف المسابقات من دون تكبّد أي هدف.

ويتفوّق أرسنال بشكل كبير على توتنهام، إذ لم يخسر أمامه سوى مرة على أرضه أمامه في الدوري منذ عام 1993.

لكن توتنهام يقدّم مستوى مميز خارج الديار هذا الموسم، إذ فاز في 4 مباريات وتعادل في 5.