منتخب الدراجات يشارك في البطولة العربية للمضمار

يشارك منتخب الإمارات للدراجات الهوائية في منافسات البطولة العربية للمضمار والمقررة بمصر من 3 إلى 6 ديسمبر المقبل.

وتغادر بعثة المنتخب الوطني إلى القاهرة 25 نوفمبر الجاري، للدخول في معسكر تدريبي قبيل المشاركة في المنافسات.

تضم قائمة المنتخب كلا من اللاعبين في فئة الكبار أحمد المنصوري، ومحمد المنصوري، ومحمد المطيوعي، وعبد الله الحمادي، ومحمد محراب، وراشد سويدان، وحارب المرزوقي، وعبد العزيز الهاجري.

وفي فئة الشباب تضم كلا من اللاعبين يوسف أميري، وعبد الله الهاشمي، ومحمد بدر ثاني، وسيف الغاوي، وعلي نصيرائي، واللاعبة مروة سلمان في فئة الفتيات.

وأكد المهندس منصور بوعصيبة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الدراجات رئيس لجنة المنتخبات، أن معسكر القاهرة يمثل خطوة ضرورية في الطريق للمنافسة على منصات التتويج خلال البطولة العربية للمضمار ويعد جزءا أساسيا من خطة إعداد شاملة تهدف إلى رفع المستوى البدني والفني للاعبينا قبل انطلاق البطولة.