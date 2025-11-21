«الجوجيتسو».. «8 نجوم» في ألعاب التضامن الإسلامي

الرياض (الاتحاد)

اختتم منتخبنا الوطني للجوجيتسو برعاية شركة «مبادلة للاستثمار»، مشاركته في دورة ألعاب التضامن الإسلامي التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض، بحصد 4 ميداليات إضافية، ليرفع رصيده إلى 8 ميداليات ملوّنة، بواقع 4 ذهبيات، وفضيتين، وبرونزيتين، بعد الأداء القوي الذي قدّمه اللاعبون في اليوم الثاني والأخير من المنافسات، والتي شهدت حضوراً لافتاً لمجموعة من أبرز لاعبي المنتخبات المشاركة.

ونجح خالد الشحي في حصد ذهبية وزن 62 كجم، فيما حققت شما الكلباني ذهبية وزن 63 كجم، وأسماء الحوسني ذهبية وزن 52 كجم، ومهدي العولقي فضية وزن 77 كجم.

وأنهى منتخبنا الوطني مشواره في البطولة بصدارة منافسات الجوجيتسو، متفوقاً على كازاخستان التي حلت في المركز الثاني، والمملكة العربية السعودية في المركز الثالث.

وبذلك حقق المنتخب إنجازاً استثنائياً بعدما نجح جميع اللاعبين الثمانية المشاركين في اعتلاء منصات التتويج، ويُعد هذا التفوق دليلاً واضحاً على الجاهزية الفنية العالية للمنتخب، وجودة الإعداد، والانسجام الكبير بين اللاعبين والجهاز الفني، ما يعكس العمل المنهجي الذي تم خلال الأشهر الماضية، وساهم في تحقيق هذه النتائج المشرّفة.

وأعرب عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، عن سعادته بأداء اللاعبين واللاعبات، ونتائجهم المميزة في البطولة، مشيراً إلى أن بصمة الجوجيتسو الإماراتي باتت واضحة في كل المحافل، بفضل دعم القيادة الرشيدة التي وثقت بأبنائها، فلم يدخروا أي جهد لصعود منصة التتويج.

وقال: «استدامة الإنجازات خلال شهر واحد بدورة الألعاب الآسيوية للشباب، وبطولة العالم في تايلاند، ثم دورة ألعاب التضامن الإسلامي لم تأتِ من فراغ، لأنها نتاج عمل ضمن منظومة متكاملة، بما في ذلك أسر اللاعبين والأندية وشركاء الاتحاد، وأشيد بجدية وانضباط وإخلاص اللاعبين واللاعبات، لأنهم دائماً يسعون لتمثيل الدولة بأفضل صورة، مهما تطلب منهم ذلك من جهد، كما نشيد بدور الأسرة التي تدعم أبناءها وبناتها، وتوفر لهم أفضل بيئة لتطوير مستواهم بشكل دائم، كما أثمن دور الجهاز الفني والإداري والطبي، ومدى الانسجام بينهم جميعاً، حيث يعملون بروح الفريق الواحد».

من ناحيته، أكّد هيلدر ميديروس، مدرب المنتخب الوطني، رضاه عن أداء اللاعبين واللاعبات، مشيراً إلى أن النتائج تعكس حجم العمل الذي أنجز على مدار الأشهر الماضية، وترسّخ تفوق المنتخب على الساحتين القارية والعالمية، خصوصاً بعد الإنجاز الكبير الذي تحقق في بطولة العالم في تايلاند.

وقال ميديروس: «قدّم اللاعبون أداءً مثالياً اتسم بالالتزام والانضباط والإصرار. لقد واجهوا منافسين أقوياء من منتخبات تمتلك خبرة طويلة، ومع ذلك أثبتوا قدرتهم على المنافسة، وتحقيق نتائج مميزة. نحن فخورون بما حققوه من ميداليات، والأهم من ذلك التطور الكبير الذي لمسناه في الجوانب الفنية والتكتيكية. هذه المشاركة تمنحنا دافعاً أكبر لمواصلة العمل والاستعداد بقوة للاستحقاقات المقبلة».

بدوره، قال البطل خالد الشحي، الفائز بذهبية وزن 62 كجم: «إن هذا الإنجاز هو ثمرة عمل جماعي قبل أن يكون إنجازاً فردياً، وإن الميدالية الذهبية هي نتيجة العمل بروح الفريق. في الجوجيتسو لا يمكن للاعب أن يتطور بمفرده. دخلت البطولة وأنا أحمل مسؤولية تمثيل المنتخب وتقديم صورة تعكس الجهد المشترك الذي بذله الجميع في التحضيرات. كنا نعمل بهدف واحد، أن نخرج بنتائج تليق بنا وبالعمل الذي قمنا به في الفترة الماضية. ما حققته هو انعكاس للالتزام والانسجام داخل الفريق، ودافع لنا جميعاً لمواصلة المسيرة بالروح نفسها».

