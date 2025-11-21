السبت 22 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فليك يتمنى أن يحصل برشلونة على ميزة إضافية من العودة إلى «كامب نو»

فليك يتمنى أن يحصل برشلونة على ميزة إضافية من العودة إلى «كامب نو»
21 نوفمبر 2025 21:01

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
«الديربي» يمنح فالنسيا «الفوز الغائب» من شهرين!
«حادث المنزل» يؤجل عودة بالمر إلى تشيلسي!


يأمل هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، أن يحصل الفريق على «ميزة إضافية»، من خلال العودة للعب على ملعب «كامب نو».
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن مباراة برشلونة في الدوري الألماني أمام أتلتيك بلباو، التي تقام السبت، ستكون الأولى التي تقام على ملعب «كامب نو» منذ أكثر من عامين.
وتأخرت أعمال التجديد بشكل كبير، مما أجل العودة لمدة عام، لكن سيسمح بحضور 45401 متفرج لمباراة الغد.
وقال فليك في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي: «كلنا سعداء بالعودة لملعبنا».
وأضاف: «في التدريبات، الشعور كان مذهلاً، مع وجود جميع المشجعين. سعداء، وأتمنى أن يمنحنا هذا ميزة إضافية بفضل قرب الجماهير منا، هم دائماً يساعدوننا، ومن الرائع رؤية هذا الرابط بين الفريق والمشجعين».
ويتوقع فليك أن يتواجد لامين يامال وخوان جارسيا ورافينيا، ولكن هناك شك كبير بشأن إمكانية مشاركة ماركوس راشفورد بعدما غاب عن المران بسبب المرض.
وقال فليك: «راشفورد أصيب بالحمى، وغاب عن مراني الأمس واليوم، لست متأكدا عما إذا كان سيتمكن من التواجد في مباراة الغد أم لا».
وكان يامال محور جدل خلال فترة التوقف الدولي، عندما انتقد الاتحاد الإسباني بشدة نقص التواصل بشأن إجراء خضع له اللاعب الشاب لعلاج مشكلة في الفخذ، هذا أدى لاستبعاده من مباراتي إسبانيا أمام جورجيا وتركيا، ودافع فليك عن طريقة التعامل مع الوضع، وقال:«أنتم تعلمون أن يامال هو لاعبنا، ونحن نهتم بشأنه، المنتخب الوطني أيضاً يهتم بلاعبيه، وكان هذا هو القرار الصحيح، كان يتدرب بكد وأنا سعيد للغاية. كان يتعامل مع الوضع بشكل جيد للغاية».

 

الدوري الإسباني
الليجا
برشلونة
بلباو
هانزي فليك
كامب نو
آخر الأخبار
رابتورز «أول المتأهلين» إلى «الأدوار الإقصائية» في أميركا
الرياضة
رابتورز «أول المتأهلين» إلى «الأدوار الإقصائية» في أميركا
اليوم 12:58
«مبيد» يحصد لقب بطولة «بني ياس» للخيول العربية
الرياضة
«مبيد» يحصد لقب بطولة «بني ياس» للخيول العربية
اليوم 12:53
رئيس الدولة يصل البحرين في زيارة عمل والملك حمد بن عيسى في مقدمة مستقبليه
علوم الدار
رئيس الدولة يصل البحرين في زيارة عمل والملك حمد بن عيسى في مقدمة مستقبليه
اليوم 12:16
الإمارات تقود مسيرة تمكين العقول الرقمية وصناعة كفاءات الذكاء الاصطناعي
علوم الدار
الإمارات تقود مسيرة تمكين العقول الرقمية وصناعة كفاءات الذكاء الاصطناعي
اليوم 12:12
«7 نقاط» أسوأ محصلة للشارقة منذ 9 سنوات!
الرياضة
«7 نقاط» أسوأ محصلة للشارقة منذ 9 سنوات!
اليوم 12:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©