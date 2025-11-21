فليك يتمنى أن يحصل برشلونة على ميزة إضافية من العودة إلى «كامب نو»



لندن (د ب أ)



يأمل هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، أن يحصل الفريق على «ميزة إضافية»، من خلال العودة للعب على ملعب «كامب نو».

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن مباراة برشلونة في الدوري الألماني أمام أتلتيك بلباو، التي تقام السبت، ستكون الأولى التي تقام على ملعب «كامب نو» منذ أكثر من عامين.

وتأخرت أعمال التجديد بشكل كبير، مما أجل العودة لمدة عام، لكن سيسمح بحضور 45401 متفرج لمباراة الغد.

وقال فليك في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي: «كلنا سعداء بالعودة لملعبنا».

وأضاف: «في التدريبات، الشعور كان مذهلاً، مع وجود جميع المشجعين. سعداء، وأتمنى أن يمنحنا هذا ميزة إضافية بفضل قرب الجماهير منا، هم دائماً يساعدوننا، ومن الرائع رؤية هذا الرابط بين الفريق والمشجعين».

ويتوقع فليك أن يتواجد لامين يامال وخوان جارسيا ورافينيا، ولكن هناك شك كبير بشأن إمكانية مشاركة ماركوس راشفورد بعدما غاب عن المران بسبب المرض.

وقال فليك: «راشفورد أصيب بالحمى، وغاب عن مراني الأمس واليوم، لست متأكدا عما إذا كان سيتمكن من التواجد في مباراة الغد أم لا».

وكان يامال محور جدل خلال فترة التوقف الدولي، عندما انتقد الاتحاد الإسباني بشدة نقص التواصل بشأن إجراء خضع له اللاعب الشاب لعلاج مشكلة في الفخذ، هذا أدى لاستبعاده من مباراتي إسبانيا أمام جورجيا وتركيا، ودافع فليك عن طريقة التعامل مع الوضع، وقال:«أنتم تعلمون أن يامال هو لاعبنا، ونحن نهتم بشأنه، المنتخب الوطني أيضاً يهتم بلاعبيه، وكان هذا هو القرار الصحيح، كان يتدرب بكد وأنا سعيد للغاية. كان يتعامل مع الوضع بشكل جيد للغاية».