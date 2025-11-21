السبت 22 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

لاندو نوريس يتجاهل استهجان الجماهير في «الفورمولا-1»

لاندو نوريس يتجاهل استهجان الجماهير في «الفورمولا-1»
21 نوفمبر 2025 21:04

 
لاس فيجاس (د ب أ)

أخبار ذات صلة
نوريس «أول المنطلقين» في «جائزة لاس فيجاس»
«شوماخر الصغير» يرحل عن ألباين


قال البريطاني لاندو نوريس، سائق فريق مكلارين، المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات «الفورمولا-1»، للجماهير التي تطلق هتافات استهجان، والذين يحاولون «إحباطه» إنه «لا يهتم على الإطلاق» إذا واصلوا استهدافه، طالما أنه يتقدم نحو الفوز ببطولة العالم.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن نوريس يتوجه للسباق الذي يقام السبت في لاس فيجاس، أول السباقات الأخيرة للموسم، وهو يتصدر ترتيب فئة السائقين بفارق 24 نقطة عن أقرب ملاحقيه.
ويعد نوريس هو السائق الأكثر تألقاً حالياً، بعد أن حقق انتصارات متتالية من مركز الانطلاق الأول في المكسيك والبرازيل، ما وضعه على أعتاب أول لقب عالمي له.
ومع ذلك، تعرض نوريس لهتافات استهجان بعد كل فوز، ولكنه تحدث قبل سباق الغد، وقال:«أرى أن هذا شيئ جيد، إنه شعور وكأنك أخيراً تفعل شيئاً صحيحاً». وأضاف:«ماكس فيرستابن حصل على الكثير من هتافات الاستهجان في السنوات السابقة، وحالياً لا يحصل على أي هتافات استهجان، في الحقيقة هو يحصل على أكثر الهتافات.
وحصل لويس هاميلتون على الكثير من هتافات الاستهجان، الكثيرون يريدونك أن تفشل، لا يريدون رؤيتك تفوز».
وأكمل:«إذا قمت بعمل سيء وتلقيت هتافات الاستهجان، فأنا أستحقها، لكن إذا فزت وحصلت على الهتافات، فلا يهمني على الإطلاق، لدي الكثير من المعجبين الذين يدعمونني، ويدعمونني منذ البداية ويواصلون ذلك».
وتعرض نوريس لهجوم بسبب ما يعتقد أنه تحيز لصالحه في فريق مكلارين.
وفي جائزة إيطاليا الكبرى في سبتمبر الماضي، طلب من أوسكار بياستري الابتعاد عن طريق نوريس، بعد أن تأخر البريطاني خلف زميله في الفريق نتيجة توقف متأخر في مركز الصيانة.
هذا القرار لم يلق قبولا لدى بياستري، الذي تذبذبت مستويات أدائه منذ ذلك الحين.
وعند سؤاله عن أسباب هتافات الاستهجان، أكد نوريس:«أعرف بعض الأسباب، وهي أكثر بسبب بعض المواقف التي حدثت هذا العام، والتي لم أطلبها».
وأكمل:«مثل مونزا، على سبيل المثال، كان هذا قرار الفريق. لم أتحدث في إذاعة الفريق ولم أقل: هيا، هل بإمكاننا فعل هذا؟ لم يكن لي علاقة بالأمر».
وأوضح:«لهذا السبب لا يزعجني ذلك على الإطلاق، لأنني أعرف السبب الحقيقي وراءه. الهتافات ليست بسبب شيء فعلته، بل بسبب ظروف خارجية، ولهذا السبب أعتقد أنني أهتم بها أقل، لأنني أعرف أنني لم أفعل شيئاً لأستحقها».

الفورمولا-1
بطولة العالم للفورمولا-1
ماكلارين
لاندو نوريس
آخر الأخبار
رابتورز «أول المتأهلين» إلى «الأدوار الإقصائية» في أميركا
الرياضة
رابتورز «أول المتأهلين» إلى «الأدوار الإقصائية» في أميركا
اليوم 12:58
«مبيد» يحصد لقب بطولة «بني ياس» للخيول العربية
الرياضة
«مبيد» يحصد لقب بطولة «بني ياس» للخيول العربية
اليوم 12:53
رئيس الدولة يصل البحرين في زيارة عمل والملك حمد بن عيسى في مقدمة مستقبليه
علوم الدار
رئيس الدولة يصل البحرين في زيارة عمل والملك حمد بن عيسى في مقدمة مستقبليه
اليوم 12:16
الإمارات تقود مسيرة تمكين العقول الرقمية وصناعة كفاءات الذكاء الاصطناعي
علوم الدار
الإمارات تقود مسيرة تمكين العقول الرقمية وصناعة كفاءات الذكاء الاصطناعي
اليوم 12:12
«7 نقاط» أسوأ محصلة للشارقة منذ 9 سنوات!
الرياضة
«7 نقاط» أسوأ محصلة للشارقة منذ 9 سنوات!
اليوم 12:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©