حماس كبير في منافسات المحترفين بـ «عالمية أبوظبي» للجوجيتسو



أبوظبي (الاتحاد)

شهد اليوم العاشر من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في نسختها الـ(17) التي تقام برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، نهائيات الحزامين البنفسجي والبني والتصفيات التأهيلية لنهائي الحزام الأسود، والتي تخللتها نزالات قوية بين الأبطال لاعتلاء منصة التتويج.

وعلى صعيد نتائج منافسات فئة المحترفين للحزامين البنفسجي والبني تمكنت أكاديمية كوماندو جروب من تحقيق المركز الأول، وحلّت أكاديمية M.O.D في المركز الثاني، وأكاديمية كازاخستان الوطنية في المركز الثالث.

وأشار فهد علي الشامسي، الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، أن المنافسات شهدت مستويات فنية قوية، وقال: «البطولة تجسّد أرقى مستويات المنافسات الرياضية، ومنصة عالمية تحتضن نخبة لاعبي العالم، حيث تميّزت النزالات بإيقاع سريع وأداء تكتيكي متقدم يعكس قوة التحضير وتطور اللعبة على الساحة الدولية.

وتبرز منافسات فئة المحترفين هذا العام كمنصة عالمية لاختبار أداء نخبة اللاعبين وترسيخ معايير جديدة لنجوم الجوجيتسو، بما يعزز من قيمة اللقب ويرسخ مكانة البطولة على أجندة رياضة المحترفين حول العالم. ونثق بأن نهائيات الحزام الأسود غداً ستحمل المزيد من النديّة والإبداع الفني، وأن تواصل البطولة تقديم نماذج مبهرة تُجسّد روح التنافس وتكتب فصولاً جديدة في تاريخ اللعبة على المستويات كافة».

وقال البطل الإماراتي زايد الكثيري الذي تأهل إلى نهائي الحزام الأسود وزن 62 كجم: «سعيد بالتأهل إلى نهائي بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، فهو يعكس ثمرة العمل في الفترة الماضية. النزال سيكون قوياً بلا شك، لكنني أدخله بثقة في جاهزيتي وفي الدعم الفني والمعنوي الذي أحظى به. هدفي أن أقدّم أداءً يليق باسم الإمارات، وأن أستثمر كل ثانية على البساط من أجل تحقيق الميدالية الذهبية ورفع علم الدولة عالياً. وأتمنى أن أُتوّج هذا الجهد بإهداء اللقب لعائلتي ومدربي وكل من ساندني».

وقال ديون سانتوس لاعب نادي سولجرز للجوجيتسو الفائز بذهبية الحزام البنفسجي وزن 94 كجم: «أشعر بسعادة وفخر كبيرين بالفوز بالميدالية الذهبية في هذه البطولة، والتي تُعد من أهم البطولات على مستوى العالم، والمنافسة فيها قوية جداً، لذلك فالتتويج هنا يعني لي الكثير في مسيرتي الرياضية، ويمنحني دافعاً أكبر للاستمرار في التطور. النزالات لم تكن سهلة أبداً، فجميع المنافسين كانوا على درجة عالية من الجاهزية. أهدي هذه الذهبية إلى نادي سولجرز، وإلى عائلتي ومدربي وكل من آمن بي وساندني، وأعتبر هذا الفوز محطة مهمة في طريقي نحو تحقيق طموحات أكبر في عالم الجوجيتسو».



اليوم الختامي

تنطلق السبت نهائيات الحزام الأسود لفئة المحترفين، بمشاركة نخبة الأبطال من مختلف دول العالم. وتقام منافسات نهائي الحزام الأسود ابتداء من الساعة 6، حيث يلي ذلك مراسم تتويج الفائزين.