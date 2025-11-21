السبت 22 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

بني ياس يستعرض أمام الشارقة بـ«رباعية»

بني ياس يستعرض أمام الشارقة بـ«رباعية»
21 نوفمبر 2025 21:41

 
علي معالي (الشارقة)

حقق بني ياس فوزه الأول هذا الموسم، بتغلبه على الشارقة على ملعبه بـ «الإمارة الباسمة» 4-1، ضمن الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع «السماوي» رصيده إلى «4 نقاط» في المركز الـ12، فيما يملك الشارقة «7 نقاط» في المركز الحادي عشر، سجل أهداف بني ياس، جوفوفو «هدفين» في الدقيقتين 3 و37، وقودوين في الدقيقة 61، ويوسف نيكتيه في الدقيقة 78، وأحرز هدف «الملك» إيجور من ضربة جزاء في الدقيقة 86
ارتكب ماجد حسن خطأً ليهدي جوفوفو كرة على «طبق من ذهب» سجل منها هدف التقدم لـ «السماوي»، في الدقيقة الثالثة، وتستمر أخطاء مدافعي الشارقة، وأهدى شاهين عبدالرحمن كرة أخرى إلى جوفوفو، سددها مباشرة في مرمى الحارس عادل الحوسني، وفي الشوط الثاني ضغط «الملك» لتقليص الفارق، وتصدت عارضة «السماوي» لإحدى المحاولات، ووسط هجمات «الملك»، يحرز «السماوي» الهدف الثالث من ضربة جزاء، نتيجة خطأ ماجد حسن مع مهاجم بني ياس، وترجمها قودوين بنجاح في الدقيقة 61، واستغل يوسف نيكتيه الخروج الخاطئ من الحوسني ليسجل الهدف الرابع في الدقيقة 78، وسجل إيجور هدف الشارقة الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة 86.

دوري أدنوك للمحترفين
بني ياس
الشارقة
