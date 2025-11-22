الأحد 23 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«الديربي» يمنح فالنسيا «الفوز الغائب» من شهرين!

«الديربي» يمنح فالنسيا «الفوز الغائب» من شهرين!
22 نوفمبر 2025 09:01

مدريد (أ ف ب)

حقق فالنسيا أخيراً فوزه الأول منذ شهرين في الدوري الإسباني لكرة القدم، وجاء أمام ضيفه وغريمه ليفانتي بهدف في افتتاح المرحلة الثالثة عشرة.
ويدين فالنسيا بفوزه الذي رفع رصيده إلى 13 نقطة، وأبعده قليلاً عن المراكز المهددة بالهبوط (3 نقاط موقتاً)، إلى البديل أوجو دورو الذي سجّل الهدف الوحيد في الدقيقة 79.
ولم يكن فريق «الخفافيش» ذاق طعم الفوز في مبارياته السبع الأخيرة ضمن الدوري، حيث خسر أربع مرات وتعادل في ثلاث مباريات، بالإضافة إلى فوزه في مباراة ضمن كأس إسبانيا.
ويعود فوزه الأخير في الدوري قبل مباراة الجمعة، إلى 20 سبتمبر، حين تغلّب على أتلتيك بلباو بهدفين نظيفين.
ودخل فريق كارلوس كوربيران فترة التوقف الدولي في نوفمبر بنتيجة إيجابية، بعد تعادل 1-1 مع ريال بيتيس، وهي نتيجة قد تكون شكّلت نقطة انطلاق للفريق بتحقيقه الفوز الثالث.
وعزَّز فالنسيا تفوقه في ديربي المدينة على ليفانتي، بتحقيقه فوزه الـ 22 عليه في 39 مباراة، مقابل 8 خسارات فقط و9 تعادلات، كما أنه لم يخسر قط على أرضه أمام جاره.
في المقابل، ازدادت معاناة ليفانتي بتلقيه الخسارة الثامنة في الدوري، ليتجمّد رصيده عند 9 نقاط في المركز ما قبل الأخير.

الدوري الإسباني
الليجا
فالنسيا
ليفانتي
