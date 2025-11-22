الأحد 23 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مارسيليا يعزف «لحن الصدارة» بـ «السيمفونية الخامسة»!

مارسيليا يعزف «لحن الصدارة» بـ «السيمفونية الخامسة»!
22 نوفمبر 2025 09:04

 
باريس (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
«ثنائية» بارنز تقود نيوكاسل إلى الفوز على مانشستر سيتي
مدرب تشيلسي لم يعجبه الفوز!


واصل مارسيليا استفاقته، وحقق فوزه الثالث توالياً في الدوري الفرنسي لكرة القدم، على مضيفه نيس 5-1، في افتتاح المرحلة الثالثة عشرة، ليصعد إلى الصدارة موقتاً.
سجّل الجابوني بيار-إيميريك أوباميانج هدف السبق (11) والإنجليزي مايسون جرينوود (33 و53) والأميركي تيموثي وياه (58) والبرازيلي إيجور بايشاو (74) أهداف مارسيليا، ومحمد علي شو (63) هدف نيس الوحيد.
في آخر 6 مباريات قبل مواجهته على ملعب أليانز ريفييرا، خسر مارسيليا ثلاث مرات في مختلف المسابقات، من بينها خسارتان في دوري أبطال أوروبا، لكنه في المقابل لم يخسر في الدوري، مهدراً نقطتين فقط.
ورفع مارسيليا بفوزه الثالث توالياً محلياً، رصيده إلى 28 نقطة في الصدارة موقتاً قبل مواجهة باريس سان جيرمان حامل اللقب مع ضيفه لوهافر السبت.
ويأتي الفوز الهام قبل موقعة في غاية الأهمية للفريق الجنوبي على أرضه أمام نيوكاسل يونايتد الإنجليزي الثلاثاء، في الجولة الخامسة من دور المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا.
ولا يمتلك مارسيليا سوى ثلاث نقاط في المسابقة الأوروبية، في حين أن الفريق الإنجليزي يحتل المركز السادس المؤهل مباشرة إلى ثمن النهائي، بـ9 نقاط.
وافتتح أوباميانج التسجيل حين تابع تسديدة من بنجامان بافارد من مسافة قريبة (11).
وجاء الدور على جرينوود الذي سجّل هدفين متتاليين، ووصل إلى 30 هدفاً في الدوري الفرنسي منذ انتقاله إلى النادي قادماً من مانشستر يونايتد الإنجليزي عام 2024.
وأصبح بذلك ثالث أسرع لاعب من مارسيليا يصل إلى 30 هدفاً في الدوري، بـ46 مباراة، وذلك منذ موسم 1947-1948، بعد كل من الكرواتي يوسيب سكوبلار (38 مباراة) والسويدي جونار أندرسون (34)، وفقا لـ «أوبتا» الإحصائية.
وأضاف وياه، نجل نجم كرة القدم الليبيري السابق جورج وياه، الهدف الرابع (58) قبل أن يذلّل شو الفارق لأصحاب الأرض الذين تلقّوا خسارتهم السادسة في الدوري، ومن بعدها يُنهي بايشاو الأمور بالخامس للضيوف (74).

الدوري الفرنسي
مارسيليا
باريس سان جيرمان
أوباميانج
ماسون جرينوود
دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل
آخر الأخبار
"الوطني للأرصاد": تقلبات جوية خلال الأيام المقبلة
علوم الدار
"الوطني للأرصاد": تقلبات جوية خلال الأيام المقبلة
اليوم 00:27
مشاركان ضمن «البعثات الاجتماعية للشباب» لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة (وام)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تواصل حضورها الإنساني في غزة
اليوم 02:23
متظاهرون موالون لحركة «النهضة» يعتدون على عناصر الأمن في محاولة للوصول إلى شارع الحبيب بورقيبة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تونس.. محاولات «إخوانية» مشبوهة لنشر الفوضى والفتنة
اليوم 02:23
رجل فلسطيني يقف أمام سيارات أحرقها مستوطنون بالضفة الغربية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الرئاسة الفلسطينية»: حرب المستوطنين بالضفة الغربية تهدد اتفاق غزة
اليوم 02:23
عائلة فلسطينية نازحة من خان يونس إلى رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر» لـ«الاتحاد»: فرق الإغاثة تواجه ظروفاً شديدة القسوة في غزة
اليوم 02:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©