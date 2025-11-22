مارسيليا يعزف «لحن الصدارة» بـ «السيمفونية الخامسة»!



باريس (أ ف ب)



واصل مارسيليا استفاقته، وحقق فوزه الثالث توالياً في الدوري الفرنسي لكرة القدم، على مضيفه نيس 5-1، في افتتاح المرحلة الثالثة عشرة، ليصعد إلى الصدارة موقتاً.

سجّل الجابوني بيار-إيميريك أوباميانج هدف السبق (11) والإنجليزي مايسون جرينوود (33 و53) والأميركي تيموثي وياه (58) والبرازيلي إيجور بايشاو (74) أهداف مارسيليا، ومحمد علي شو (63) هدف نيس الوحيد.

في آخر 6 مباريات قبل مواجهته على ملعب أليانز ريفييرا، خسر مارسيليا ثلاث مرات في مختلف المسابقات، من بينها خسارتان في دوري أبطال أوروبا، لكنه في المقابل لم يخسر في الدوري، مهدراً نقطتين فقط.

ورفع مارسيليا بفوزه الثالث توالياً محلياً، رصيده إلى 28 نقطة في الصدارة موقتاً قبل مواجهة باريس سان جيرمان حامل اللقب مع ضيفه لوهافر السبت.

ويأتي الفوز الهام قبل موقعة في غاية الأهمية للفريق الجنوبي على أرضه أمام نيوكاسل يونايتد الإنجليزي الثلاثاء، في الجولة الخامسة من دور المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا.

ولا يمتلك مارسيليا سوى ثلاث نقاط في المسابقة الأوروبية، في حين أن الفريق الإنجليزي يحتل المركز السادس المؤهل مباشرة إلى ثمن النهائي، بـ9 نقاط.

وافتتح أوباميانج التسجيل حين تابع تسديدة من بنجامان بافارد من مسافة قريبة (11).

وجاء الدور على جرينوود الذي سجّل هدفين متتاليين، ووصل إلى 30 هدفاً في الدوري الفرنسي منذ انتقاله إلى النادي قادماً من مانشستر يونايتد الإنجليزي عام 2024.

وأصبح بذلك ثالث أسرع لاعب من مارسيليا يصل إلى 30 هدفاً في الدوري، بـ46 مباراة، وذلك منذ موسم 1947-1948، بعد كل من الكرواتي يوسيب سكوبلار (38 مباراة) والسويدي جونار أندرسون (34)، وفقا لـ «أوبتا» الإحصائية.

وأضاف وياه، نجل نجم كرة القدم الليبيري السابق جورج وياه، الهدف الرابع (58) قبل أن يذلّل شو الفارق لأصحاب الأرض الذين تلقّوا خسارتهم السادسة في الدوري، ومن بعدها يُنهي بايشاو الأمور بالخامس للضيوف (74).