بنزيمة «الخامس» في «قائمة الخمسين» مع الاتحاد السعودي!



الرياض (أ ف ب)



استعاد الاتحاد توازنه، وحقق فوزه الأول مع المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو في الدوري السعودي لكرة القدم، والرابع عموماً، وذلك على ضيفه الرياض 2-1 في المرحلة التاسعة التي واصل فيها الأهلي بطل آسيا سلسلة اللاهزيمة، بفوزه على ضيفه القادسية بالنتيجة عينها.

ولعب الفرنسي كريم بنزيمة دوراً مهماً في الفوز، بتسجيله هدف السبق لفريقه برأسية بعد عرضية من مواطنه موسى ديابي (24) قبل أن يضيف محمد الخبيري الثاني بالخطأ في مرماه (42).

وعلى الرغم من طرد ديابي (73)، وتسجيل السنغالي مامادو سيلا هدف تقليص الفارق (77)، حافظ الاتحاد على تقدّمه حتى صافرة النهاية، محققاً فوزه الرابع في الدوري، ورافعاً رصيده إلى 14 نقطة، بفارق 10 نقاط موقتاً عن النصر المتصدر الذي يلعب مع الخليج الأحد.

بهدفه الأخير، وصل بنزيمة، نجم ريال مدريد الإسباني السابق، إلى المساهمة التهديفية رقم 50 مع الاتحاد في 56 مباراة ضمن الدوري.

سجّل الفرنسي البالغ 37 عاماً 34 هدفاً، إلى جانب 16 تمريرة حاسمة، ليصبح خامس لاعب ينجح في تحقيق هذا الرقم مع «النمور»، وفقاً لحساب الدوري على منصة أكس.

وهذا الفوز الأول للاتحاد مع كونسيساو بديل الفرنسي لوران بلان، في الدوري، والرابع للفريق عموماً، رافعاً رصيده إلى 14 نقطة في المركز السابع موقتاً.

وكان كونسيساو قاد الاتحاد في أربع مباريات ضمن الدوري، فتعادل مع الفيحاء والخليج، وخسر أمام الأهلي والهلال.

لكنه في المقابل فاز في مباراتين ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة، كما مباراة في كأس السعودية.

وكان الاتحاد الطرف الأفضل خلال الشوط الأول، وكاد يفتتح النتيجة في وقت مبكر، لولا براعة الحارس الكندي ميلان بوريان الذي تصدى لكرة أحمد الغامدي، قبل أن تعود ويشتتها الدفاع (10).

ومن هجمة منسقة تمكّن الاتحاد من التسجيل عندما لعب ديابي كرة عرضية ارتقى لها بنزيمة برأسه.

وأضاع الاتحاد هدفاً محقَّقاً عندما تلقّى الألباني ماريو ميتاي كرة داخل منطقة الجزاء ولعبها بجانب القائم (28)، تبعه بنزيمة بتسديدة قوية تصدّى لها بوريان ببراعة (30).

ومن خطأ دفاعي مركّب أضاف الاتحاد هدفه الثاني، عندما فشل بوريان في إمساك الكرة ليخطفها الفرنسي نجولو كانتي ويلعبها عرضية ارتطمت بالمدافع الخيبري إلى المرمى (42).

وكان الاتحاد قريباً من إضافة هدف ثالث، عندما انفرد مهند الشنقيطي بالمرمى، ولعب الكرة بجوار القائم (63)، وبعد دقيقة أنقذ بوريان مرماه من هدف محقَّق عندما تصدى لكرة بنزيمة (64).

وأكمل الاتحاد المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ديابي (73)، ومن هجمة منسقة قلّص الرياض الفارق عندما ارتقى سيلا لكرة عرضية لعبها على يمين الحارس الصربي بريدراج رايكوفيتش (77).

وحقق الأهلي منقوص العدد فوزاً مهماً واصل به سلسلة اللاهزيمة التي وصلت إلى 10 مباريات، سجّل الأهلي هدفيه بواسطة البرازيلي جالينو ويندرسون (6) والإيفواري فرانك كيسيه (66)، بينما سجّل القادسية هدفه عبر عبدالله السالم (64).

ولعب الأهلي شوطاً كاملاً بعشرة لاعبين، بعد طرد زياد الجهني ببطاقة حمراء مباشرة (45+4)، لكنه واصل القتال حتى حقق فوزه الخامس في الدوري، رافعاً رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع مؤقتاً، بفارق نقطتين عن القادسية الخامس.

وفي مباراة ثالثة، فاز الحزم على مضيفه الخلود 2-1 ضمن ديربي الرس، تقدّم الخلود بهدف الأرجنتيني راميرو إنريكي (3) وردّ الحزم بهدفي الجنوب أفريقي إلياس موكوانا (30) والسوري عمر السومة (37 من ضربة جزاء).