الرياضة

«الفيفا» يوقف رئيس اتحاد بنما لعدم تنفيذ «عقوبة السخرية»!

«الفيفا» يوقف رئيس اتحاد بنما لعدم تنفيذ «عقوبة السخرية»!
22 نوفمبر 2025 09:31

 
زيوريخ (أ ب)

بعد أيام من تأهُّل بنما إلى نهائيات كأس العالم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا، قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إيقاف رئيس الاتحاد البنمي، لعدم تنفيذه عقوبةً سابقةً بعد سخريته من إحدى لاعبات فريق السيدات في بلاه.
وقال «الفيفا» إنه جرى إيقاف مانويل أرياس، رئيس الاتحاد البنمي، من كافة الأنشطة الكروية لمدة ستة أشهر، وتنتهي العقوبة قبل أربعة أسابيع من انطلاق كأس العالم في أميركا والمكسيك وكندا.
وكان أرياس قد مُنع من حضور قرعة كأس العالم المقرر إقامتها في الخامس من ديسمبر المقبل في العاصمة الأميركية واشنطن، والتي من المقرر أن يحضرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وذكر «الفيفا» أن لجنة الانضباط لديه حكمت بغرامة قدرها 20 ألف فرانك سويسري (25 ألف دولار) على رئيس الاتحاد البنمي، بسبب عدم امتثاله للعقوبة السابقة بإيقافه لمدة ستة أشهر في يوليو الماضي، ولم يتم الكشف عن كيفية انتهاك فترة العقوبة.
وكان أرياس سخر من مارتا كوكس، لاعبة المنتخب البنمي، وذلك بعدما انتقدت استعدادات الفريق لكأس العالم للسيدات عام 2023.
واعترف أرياس بتصريحاته المؤسفة في مارس عام 2024 وخلال فترة العقوبة الأولى البالغة ستة أشهر، تم منع أرياس من حضور مباراتين في تصفيات كأس العالم في يونيو الماضي وبطولة الكأس الذهبية في أميركا، والتي دخلت في شهر يوليو الماضي، ويمكن لأرياس الاستئناف ضد عقوبات «الفيفا».
ونجح المنتخب البنمي في حجز مقعده في كأس العالم من خلال الفوز على السلفادور 3- صفر، يوم الثلاثاء الماضي، بينما خسر منتخب سورينام، متصدر المجموعة أمام جواتيمالا 1-3.

الاتحاد الدولي لكرة القدم
الفيفا
بنما
كأس العالم
واشنطن
ترامب
السلفادور
