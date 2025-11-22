نوريس «أول المنطلقين» في «جائزة لاس فيجاس»



لاس فيجاس (رويترز)



انتزع لاندو نوريس، متصدر بطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1» للسيارات، مركز الانطلاق الأول لسباق جائزة لاس فيجاس الكبرى.

واكتفى زميله في فريق مكلارين وأقرب منافسيه أوسكار بياستري بالمركز الخامس، بعد تجارب تأهيلية شهدت سقوط أمطار.

وانضم ماكس فيرستابن سائق رد بول إلى البريطاني نوريس في الصف الأمامي، ويحتل فرستابن المركز الثالث في الترتيب العام، بعد خوض 21 من أصل 24 سباقاً بفارق 49 نقطة عن المتصدر.

ويتقدم نوريس على بياستري بفارق 24 نقطة، ويسعى لتحقيق فوزه الثالث على التوالي يوم الأحد.