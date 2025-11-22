«الخشونة» تكلّف «جناح» بايرن ميونيخ 3 مباريات!



ميونيخ (رويترز)



أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) إيقاف لويس دياز لاعب بايرن ميونيخ ثلاث مباريات، بسبب اللعب الخشن، بعد طرده في الفوز 2-1 على باريس سان جيرمان حامل اللقب في دوري الأبطال هذا الشهر.

وسجّل دياز هدفي صاحب الأرض، لكنه طُرد بسبب تدخل عنيف على أشرف حكيمي لاعب سان جيرمان في نهاية الشوط الأول.

وأكد سان جيرمان في اليوم التالي أن الظهير المغربي تعرّض لالتواء خطير في كاحله الأيسر ولم يلعب منذ ذلك الحين.

وتسلّم حكيمي جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2025 يوم الأربعاء، مستخدماً دراجة كهربائية صغيرة في التنقّل.

وتوقّع كومباني مدرب بايرن أن يغيب دياز فقط عن مواجهة أرسنال يوم الأربعاء، لكن الجناح الكولومبي سيغيب أيضاً عن مواجهتي سبورتنج في التاسع من ديسمبر وأونيون سان جيلواز في 21 يناير.

وقال كومباني للصحفيين: «معلوماتي أنه موقوف لمباراة واحدة، سأشعر بخيبة أمل إذا كانت معلوماتي غير صحيحة».

ويتصدر البايرن دوري الأبطال برصيد 12 نقطة من أربع مباريات، وهو أحد ثلاثة فرق تحظى بسجل مثالي إلى جانب أرسنال وإنتر ميلان.