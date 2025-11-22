مدرب توتنهام يطالب بـ «الفوضى» أمام أرسنال!



لندن (رويترز)



يأمل توماس فرانك، مدرب توتنهام هوتسبير، أن يتمكّن فريقه من إحداث بعض الفوضى التي قد تحرم أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من مواصلة انطلاقته الفعّالة، في قمة شمال لندن، يوم الأحد المقبل.

ويتصدّر أرسنال ترتيب الدوري الممتاز بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه بعد 11 مباراة وهزيمة واحدة فقط، وأعطى انطباعاً بأنه يركّز بشدة على حصد أول لقب للدوري منذ عام 2004.

واعترف فرانك، الذي يحتل فريقه المركز الخامس، بأن توتنهام متأخر قليلاً عن منافسه المحلي التقليدي، لكنه يعتقد أنه قادر على عرقلة فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا في ملعب الإمارات.

وقال فرانك، الذي سيخوض أولى مباريات قمة شمال لندن، للصحفيين: «الشيء المثير للاهتمام هو أنني وميكل ربما نفضّل أن تكون المباراة أكثر تنظيماً قليلاً، لكنها ربما تنتهي بشكل مجنون تماماً، أتوقّع مباراة صعبة، لكنها قد تصبّ في مصلحة أي من الفريقين».

ويُنظر إلى فرانك باعتباره أكثر واقعية من أنجي بوستيكوجلو، المدرب الذي حلّ محله في بداية الموسم الحالي، مع التركيز على الركلات الثابتة والبيانات والمعلومات التي خدمته بشكل جيد للغاية في برنتفورد.

ورغم أن توتنهام لم ينجح في لفت الأنظار بأسلوبه حتى الآن هذا الموسم، لكنه كان أكثر تنظيماً وكفاءة، مقارنة بأدائه تحت قيادة المدرب الأسترالي بوستيكوجلو.

ومع ذلك، فإن هذا لا يعني أن فرانك سيطلب من لاعبيه محاولة الحصول على نقطة واحدة فقط في ملعب أرسنال يوم الأحد.

وقال فرانك: «أتقبّل بالتأكيد الفوضى المنظمة أو الفوضى التي نحب صنعها إذا كان ذلك منطقياً، لأن الفوضى قد تكون مفيدة، قد تكون الفوضى تحولات من الدفاع للهجوم والعكس، ومراحل ثانية من الضغط العالي والركلات الثابتة، وكل هذه المجالات هي بالطبع مجالات نرغب في استغلالها إن استطعنا، وبالمناسبة، لن تنتهي المباراة أبداً بالتعادل السلبي، ربما تنتهي المباراة صفر-صفر، لكننا سنسعى دائما للفوز، دائماً، دائماً، دائماً».

لم يحقق توتنهام أي انتصار على ملعب الإمارات منذ مباراة كأس رابطة الدوري عام 2018، وكان آخر فوز له خارج أرضه على جاره في الدوري الإنجليزي 3-2 قبل 15 عاماً.

ورغم ذلك يقدم فريق فرانك أداء مثيراً للإعجاب خارج أرضه هذا الموسم، إذ حصد 13 نقطة من خمس مباريات، وقال المدرب الدنمركي إن ذلك سيمنحهم الثقة قبل مباراة الأحد.

وقال فرانك، الذي سبق له الفوز على أرتيتا، «أرسنال يتصدر الدوري بفارق كبير، كانوا جيدين لعدة سنوات، لكننا بحاجة إلى بذل قصارى جهدنا لقلب الأمور لمصلحتنا،

إنها مباراة واحدة يوم الأحد، مباراة أنا مقتنع بأننا سننافس فيها بقوة، سأبذل قصارى جهدي للتغلب عليهم».

وكشف فرانك عن أنباء مشجّعة بشأن الإصابات قبل مواجهة الأحد، بشأن المهاجم الفرنسي راندال كولو مواني الذي أصبح متاحاً بعد تعرّضه لإصابة في رأسه خلال التعادل 2-2 مع مانشستر يونايتد في آخر مباراة.

كما أصبح المدافع آرتشي جراي متاحاً أيضاً، وكذلك لاعب الوسط لوكاس باريفال الذي اضطُر للغياب عن تشكيلة السويد.

ودخل بابي ماتار سار أيضاً تشكيلة توتنهام، رغم إصابته أثناء اللعب مع منتخب السنغال.