السكتيوي: كأس العرب هدف المغرب



الدار البيضاء (د ب أ)



أكد طارق السكتيوي، مدرب المنتخب المغربي الرديف، أن الهدف الأساسي من المشاركة في كأس العرب بقطر هو الفوز باللقب، رغم إدراكه لصعوبة المهمة، في ظل الحضور القوي لمنتخبات متمرسة.

وقال السكتيوي في المؤتمر الصحفي، إن فريقه سيدخل البطولة بطموح كبير، ويخوض كل مباراة على حدة بأسلوب مختلف، سعياً لبلوغ الدور الثاني ثم تحقيق الهدف الأكبر، وهو التتويج بالبطولة العربية.

وأشار السكتيوي إلى أن المنافسة ستكون شديدة بالنظر إلى وجود منتخبات قوية مثل مصر والجزائر وتونس، إلى جانب ثلاثة منتخبات متأهلة إلى كأس العالم هي الأردن والسعودية وقطر، فضلاً عن العراق والإمارات وعُمان، وهو ما يزيد من قيمة التحدي.

وفي حديثه عن القائمة التي ستشارك في البطولة، كشف السكتيوي عن أنه واجه صعوبة كبيرة في تحديد الأسماء النهائية بعد إجراء معسكرين ضما 29 لاعباً.

وقال السكتيوي: «كانت المهمة صعبة لأن جميع اللاعبين يستحقون التواجد معنا، لم تكن هناك فوارق كبيرة بينهم، لا على المستوى الأخلاقي ولا الكروي، وهذا ما جعل عملية الانتقاء معقدة».

وأضاف أن النقاش حول القائمة أمر طبيعي ومشروع، مشيراً إلى أن الجهاز الفني حرص على أن تكون الاختيارات دقيقة وتخدم مصلحة المنتخب.

وتوقّف السكتيوي عند الجدل الذي أُثير حول إمكانية استدعاء حكيم زياش، نافياً ذلك بشكل قاطع، وواصفاً مجرد طرح اسمه في هذا السياق بأنه تقليل من قيمته لاعباً كبيراً. وقال: «حكيم زياش أيقونة من أيقونات كرة القدم الوطنية، إقحامه في موضوع المنتخب الرديف لا يليق، وهو في حدّ ذاته تقليل من شأنه».

وكشف السكتيوي في المؤتمر الصحفي عن القائمة التي ستسافر إلى قطر، وتضم صلاح الدين شهاب، المهدي بنعبيد، رشيد غنيمي، مروان الوادني، حمزة الموساوي، هيثم منعوت، محمد بولكسوت، محمد مفيد، محمود بنتايك، مروان سعدان، سفيان بوفتيني، أنس باش، ربيع حريمات، خالد آيت أورخان، أيوب خيري، صابر بوكرين، وليد الكرتي، أشرف المهديوي، أمين زحزوح، أسامة طنان، يوسف مهري، حمزة هنوري، أشرف بنشرقي، عبد الرزاق حمد الله، وليد آزارو، كريم البركاوي، طارق تيسودالي، ويتواجد المنتخب المغربي في المجموعة الثانية إلى جانب السعودية، والفائز من مواجهة عُمان والصومال، والفائز من مواجهة اليمن وجزر القمر.