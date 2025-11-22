4 فرق في بطولة عيد الاتحاد للبولو



دبي (الاتحاد)



تنطلق يوم الأحد بطولة عيد الاتحاد للبولو، وتستمر إلى 29 نوفمبر الجاري، بمشاركة فرق «الحبتور» و«جهانجيري» و«مهرة» و«بورانوبيزا»، وذلك بملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، وتجمع المباراة الافتتاحية بين فريق الحبتور، بقيادة محمد الحبتور، وفريق مهرة، بقيادة طارق الحبتور، في الساعة الرابعة عصراً.

وحرصت إدارة النادي على أن يخرج اليوم الافتتاحي بشكل يتناسب مع المناسبة العزيزة على قلوب الجميع مواطنين ومقيمين، حيث أعدت برنامجاً حافلاً، وازدانت المرافق والملاعب بأعلام الدولة، كما وفّرت اللجنة المنظمة أماكن وخدمات متنوعة للعائلات والأطفال.