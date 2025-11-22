الأحد 23 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

منتخب الجودو جاهز لـ «أبوظبي جراند سلام»

منتخب الجودو جاهز لـ «أبوظبي جراند سلام»
22 نوفمبر 2025 11:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

يواصل منتخب الجودو تدريباته اليومية، حتى موعد الانضمام إلى الفرق المشاركة في «أبوظبي جراند سلام»، عند استلام صالة مبادلة أرينا التي تحتضن البطولة اعتباراً من 27 نوفمبر الجاري، بمشاركة كبيرة من أبطال العالم المصنّفين، بقيادة منتخب اليابان بطل العالم، ومنتخب فرنسا بطل بطولة زغرب الأخيرة، كما يشارك فريق الاتحاد الدولي بعدد 22 لاعباً ولاعبه، قبل جولة طوكيو جراند سلام 6 و7 ديسمبر المقبل.
وأشاد فيكتور سيكتروف، مدرب المنتخب، بدعم واهتمام محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس الاتحاد، ومتابعة الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية، أمين السر العام، مشرف المنتخب الأول، مما أسهم في حصد أفضل النتائج، والوصول إلى قمة التصنيف عالمياً، انطلاقاً من «أولمبياد ريو 2016» بالبرازيل، وحقّق خلالها لاعبنا الدولي سيرجيو توما الميدالية البرونزية في وزن تحت 81 كجم قبل اعتزاله، وأُضيف ذلك إلى إنجازات رياضة الإمارات.
وقال: «شهد الموسم الحالي خلال البطولات والدورات التي شارك فيها المنتخب الأول، حصد 26 ميدالية وعشرات نقاط التأهل إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028»، منها 5 ميداليات ذهبية في باريس جراند سلام، وذهبية بطولة طاجيكستان، وذهبية بطولة تشينجداو جراند بري بالصين، بجانب ذهبية دورة التضامن الإسلامي في الرياض، وذهبية بطولة زغرب جراند بري، والعديد من الميداليات والنقاط القيمة خلال الموسم، وتتواصل الطموحات خلال بطولة أبوظبي جراند سلام، التي استعد لها المنتخب جيداً للمحافظة على صدارة (جودو الإمارات) في التصنيف العالمي، وحصد نقاط التأهل إلى «لوس أنجلوس 2028» في مقدمة المنتخبات العربية».

